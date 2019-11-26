رقم قياسي لـ "عقارات دبي" لم يتكرر منذ 11 عاماً

المصدر: مدحت السويفي - دبي

كشف تقرير لمجموعة "بروبرتي فايندر"، أن التصرفات العقارية في دبي سجلت رقما قياسيا يوم الأحد الماضي، لم يحدث منذ 11 عاماً، حيث شهدت التصرفات العقارية أعلى عدد للمعاملات العقارية الإجمالية المسجلة في دبي في يوم واحد، حيث تم تسجيل عدد 515 صفقة عقارية بقيمة إجمالية تبلغ 888.3 مليون درهم إماراتي، وهو الرقم الأعلى منذ العام في 2008.

أما ثاني أعلى حجم معاملات فكان بتاريخ 6 سبتمبر 2015، عندما تم تسجيل 405 صفقةً عقاريةً في دبي.

وتم تسجيل الحد الأدنى من المعاملات لغاية هذا الوقت من العام بتاريخ 16 مايو، مع 163 صفقة عقارية.

ووفقاً لإحصائيات "بروبرتي فايندر"، فقد سجلت أغلى صفقة عقارية بتاريخ 24 نوفمبر، حيث تم بيع منزل "بنتهاوس" مع 5 غرف نوم في الطابق 45 من مشروع "ون جي بي آر" في منطقة "جميرا بييتش ريزدنس" بقيمة 33 مليون درهم إماراتي.

ومن جانبها قالت مديرة البحوث والبيانات في مجموعة "بروبرتي فايندر"، لينيت عبّاد، أن الربع الثالث من العام الجاري بدأ يشهد صفقات قوية بالتزامن مع اقتراب موعد "إكسبو 2020"، وسيكون من الرائع أن نرى كيف ستنمو هذه الاتجاهات في العام المقبل".

وأشارت عبّاد، إلى أن حجم معاملات البيع سجلت لغاية هذا الوقت من السنة ارتفاعاً بنسبة 4% مقارنةً بحجم المعاملات في عام 2018،، مؤكدة على أن هذه التوجهات ستستمر في عام 2020، حيث من المتوقع أن يشهد القطاع العقاري في دبي إبرام مقدار أعلى من الصفقات العقارية مقارنة بالأعوام الماضية، لافتة إلى أن هذه الأرقام تشير إلى عودة ثقة المستهلك بسوق العقارات في دبي، مع العديد من العروض الجديدة المميزة وبأسعار مناسبة، ومع اقتراب موعد "إكسبو 2020.