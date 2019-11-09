"تعاونية الاتحاد" تبدأ العمل بنظام التداول الالكتروني الفوري للأسهم اعتبارا من الغد

المصدر: دبي-الامارات اليوم

كشف رئيس مجلس إدارة "تعاونية الاتحاد "، ماجد حمد رحمه الشامسي، عن أن "التعاونية أطلقت تحديثاً جديداً على انظمة منصة التداول الالكتروني للأسهم بما يضمن حقوق مساهميها وشفافية التعاملات، حيث أن التعديلات الجديدة تنص على العمل بنظام "التداول الفوري" اعتباراً من الغد الموافق العاشر من نوفمبر الجاري، وتتم عملية البيع والشراء عند المطابقة بين سعر البيع والشراء وبصورة فورية خلال جلسات التداول أيام العمل الرسمي ومن الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الثانية ظهراً".

وأضاف أنه "يتم اعتماد 0.10 درهم ومضاعفاتها أساساً لتغير سعر السهم خلال جلسة التداول إضافة إلى أحقية المساهم ببيع 20,000 سهم خلال تداول اليوم الواحد وبمعدل طلب واحد يومياً، في حين يحق للمساهم التقدم بطلبات وبأعداد مفتوحة لشراء الأسهم".

وأشار إلى أن " التعاونية غيرت الحد الأدنى لشراء الأسهم حيث أصبحت 50 سهم بدلاً من 100 سهم كما في السابق وذلك تشجيعاً وتسهيلاً لكافة المواطنين بالاستثمار في هذا القطاع الحيوي".



وقال إن "اجمالي مبلغ المعاملات المنفذة لتداول الأسهم بلغ نحو 204,302 مليون درهم عبر منصة التداول الالكتروني منذ انطلاقها قبل خمسة شهور في 22 مايو الماضي وحتى بداية نوفمبر الجاري، مبينا أن "عدد المعاملات المنفذة بلغ 5,760 معاملة خلال الفترة نفسها".

وأضاف أنه "منذ إطلاق منصة التداول الالكتروني لأسهم التعاونية أمنت الحرية الكاملة للمساهمين لتداول أسهمهم بصورة سلسة وبتقنيات آمنة، موضحاً أن "عدد الأسهم المتداولة بلغ 3,505 ملايين سهم بمتوسط تداول 32,155 سهم يومياً، كما بلغ عدد المساهمين المسجلين في منصة التداول الالكتروني 4,133 مساهماً".