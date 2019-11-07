رقم قياسي للصفقات العقارية في دبي خلال أكتوبر

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أفاد تقرير لشركة «بروبرتي فايندر»، أمس، بأن عدد الصفقات العقارية في دبي سجل 4774 صفقة عقارية، خلال أكتوبر الماضي، محققاً رقماً قياسياً للمرة الأولى منذ عام 2008، من حيث عدد الصفقات العقارية على أساس شهري.

وأشار التقرير، الذي استند إلى بيانات صادرة من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إلى أن المبيعات على المخطط استأثرت بنسبة 59% من إجمالي الصفقات العقارية بالإمارة، بعدد صفقات 2841 صفقة، وهو ثاني أعلى معدل منذ سبتمبر 2015.

وعزا التقرير النمو الكبير في عدد الصفقات إلى عوامل ديناميكية مختلفة، أبرزها إلغاء شرط الحد العمري البالغ 70 عاماً عند سداد آخر قسط، من قِبَل المصرف المركزي بالنسبة للتمويل العقاري، إضافة إلى قرب تنظيم معرض «إكسبو 2020 دبي».