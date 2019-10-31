«إكسبو 2020» يوفر تذاكر أرخص بنسب تصل إلى 58% عن «معرض ميلانو»

المصدر: شريف اليماني ــ دبي

يقدم معرض «إكسبو 2020 دبي» أسعار تذاكر مميزة للزائرين، حيث تقل عن سعر تذاكر المعرض السابق الذي استضافته مدينة ميلانو الإيطاليا عام 2015 بنسب تراوح بين 7.7% و58%.

كما يقدم «إكسبو 2020 دبي»، الذي تبدأ فعالياته في 20 أكتوبر من العام المقبل، إعفاءات للأطفال، الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات، وكبار السن الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً، فيما سيكون لأصحاب الهمم حق الدخول المجاني، مع منح تخفيض بنصف السعر للشخص الذي يرافقهم.

وإضافة إلى ذلك، سيحصل الصغار والشباب، الذين تراوح أعمارهم بين ستة أعوام و17 سنة، وكذلك الطلبة من مختلف الأعمار على تخفيض بنسبة 50%.

ويصل سعر تذكرة الدخول ليوم واحد، التي أعلنها معرض «إكسبو 2020 دبي»، بالنسبة للبالغين الذين تراوح أعمارهم بين 18 و65 عاماً، 120 درهماً، أي أقل بنحو 25%، مقارنة بسعر تذكرة الدخول في معرض «إكسبو» السابق في ميلانو البالغة 159.28 درهماً، في حين تصل سعر تذكرة الدخول لمدة ثلاث أيام إلى 260 درهماً في «إكسبو 2020 دبي»، أي أقل بنسبة 42% عن تذكر «إكسبو ميلانو» البالغة 428.83 درهماً.

وفضلاً عن ذلك يقدم «إكسبو دبي» تخفيضاً قدره 50% للأطفال فوق سن الخمسة أعوام، لتقل سعر تذكرة الدخول عن المعرض السابق بنسبة 7.7% لتذكرة اليوم الواحد بالنسبة للأطفال، و29% لتذكرة الدخول لثلاثة أيام.

وبالنسبة للطلبة، تقل سعر تذكرة الدخول ليوم واحد عن معرض «إكسبو ميلانو» بنسبة 55.5%، و58% لتذكرة الدخول لثلاثة أيام.

ومن المقرر أن يعلن «إكسبو 2020 دبي» عن أسعار تذاكر الدخول للموسم كاملة وسعر دخول لمدة شهر خلال الفترة القريبة المقبلة، على أن يوفر التذاكر للجمهور اعتباراً من أبريل 2020.

وسيستضيف «إكسبو دبي» العالم على مدى 173 يوماً، إذ سيكون هناك كل يوم خبرات جديدة، كما سيكون «إكسبو 2020» حدثاً ممتعاً بامتياز، سيتضمن معروضات وأنشطة ولقاءات وأطعمة وإبداعات تدهش وتثير الانتباه وتأسر العقول.

120

درهماً سعر تذكرة

دخول «إكسبو دبي»

للبالغين ليوم واحد.

- سعر تذكرة الدخول

لمدة ثلاثة أيام يبلغ

260 درهماً.