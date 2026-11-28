عاودت أسعار الذهب ارتفاعها، مسجلة أول زيادة بعد أسبوعين متتاليين من التراجعات، لتصعد بنهاية الأسبوع الماضي بقيم راوحت بين 8.25 و13.25 درهماً للغرام، لمختلف العيارات، مقارنة بمستوياتها في نهاية الأسبوع السابق له، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة.

وكانت أسعار المعدن الأصفر قد سجلت تراجعات خلال الأسبوعين السابقين، بلغ إجماليها نحو 64 درهماً للغرام.

وقال تجار للذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، إن عودة الأسعار إلى الارتفاع حفزت متعاملين على الإقبال على شراء السبائك الذهبية، مدفوعين بتوقعات استمرار صعود الأسعار خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن أن مستوياتها الحالية لاتزال منخفضة مقارنة بالأشهر الماضية.

إلى ذلك، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 440.25 درهماً، بزيادة قدرها 13.25 درهماً، مقارنة بنهاية الأسبوع السابق. فيما سجل سعر الغرام من عيار 22 قيراطاً 407.75 دراهم، بارتفاع 12.75 درهماً.

ووصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 391 درهماً، بزيادة بلغت 12.25 درهماً. كما بلغ سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً 335 درهماً، مرتفعاً 10.5 دراهم، فيما سجل عيار 14 قيراطاً 261.5 درهماً، بزيادة قدرها 8.25 دراهم.

وقال تاجر الذهب والمجوهرات، محمد عمار، إن «أسعار الذهب، على الرغم من ارتفاعها أخيراً، لاتزال عند مستويات منخفضة مقارنة بالأشهر الخمسة الماضية، ما دفع العديد من المتعاملين إلى شراء السبائك، خصوصاً في ظل توقعات بارتفاع الأسعار بنسب أكبر خلال الفترة المقبلة».

وأشار إلى أن الحصة الكبرى من المبيعات تتركز حالياً في السبائك، مقارنة بالطلب على المشغولات الذهبية، التي شهدت نشاطاً ملحوظاً خلال الأسبوعين السابقين.

من جهته، قال تاجر الذهب والمجوهرات، ريكيش داهناك، إن «عودة أسعار المعدن الأصفر إلى الارتفاع أسهمت في زيادة الطلب على السبائك، مع تنامي ثقة عدد من المتعاملين بإمكانية تسجيل الذهب ارتفاعات إضافية، ما يجعل الشراء في الوقت الحالي، والاحتفاظ بالسبائك لفترات طويلة، فرصة محتملة لتحقيق عوائد مستقبلية».

وأضاف أن أسعار الذهب، رغم الزيادات الأخيرة، لاتزال عند مستويات تشجع على الشراء، وهو ما انعكس على نشاط الأسواق وزيادة الإقبال على الشراء من منافذ البيع.

بدوره، قال تاجر الذهب والمجوهرات، ديليب سون، إن «الفترة الماضية شهدت تنامي ثقافة شراء السبائك لدى عدد كبير من المتعاملين، خصوصاً خلال موجة الانخفاضات الكبيرة التي سجلها المعدن الأصفر في الأسبوعين السابقين».

وأوضح أن ذلك أسهم في زيادة الطلب على السبائك خلال الفترة الأخيرة، رغم ارتفاع الأسعار، لافتاً إلى أن مستوياتها لاتزال منخفضة مقارنة بأشهر سابقة، بالتزامن مع توقعات بمواصلة الارتفاع.