تبدأ من 39 درهماً.. "قطارات الاتحاد" تفتح حجز التذاكر لرحلات محطة "اليلايس" بدبي

أتاحت "قطارات الاتحاد" للأفراد حجز تذاكر رحلاتها عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، تمهيداً لانطلاق أولى الرحلات من وإلى محطة اليلايس في دبي، يوم الأربعاء 30 سبتمبر الجاري.

ووفقاً لنظام الحجز الإلكتروني، الذي اطلعت عليه "الإمارات اليوم"، توفر الشركة فئتين من التذاكر لتلبية تطلعات المسافرين، حيث تبلغ قيمة تذكرة "الدرجة المريحة" 39 درهماً للرحلة المتجهة من محطة اليلايس بدبي إلى محطة محمد بن زايد في أبوظبي أو محطة الفجيرة.

فيما حُدد سعر تذكرة "الدرجة المميزة" بـ 109 دراهم للرحلات المتجهة إلى أبوظبي، و129 درهماً للرحلات المتجهة إلى الفجيرة.

وتستغرق الرحلة من أبوظبي إلى دبي 57 دقيقة فقط، ومن دبي إلى الفجيرة 69 دقيقة، في حين تستغرق الرحلة من أبوظبي إلى الفجيرة 105 دقائق.