6.6 مليارات درهـم تصــرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، الأسبوع الماضي، أكثر من 6.6 مليارات درهم.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الصادر عن الدائرة أمس، بتسجيل 1058 مبايعة بقيمة 1.8 مليار درهم، منها 74 مبايعة لأراضٍ بقيمة 600 مليون درهم، و984 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 1.2 مليار درهم، بينما سجلت الرهونات 4.8 مليارات درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 198 مليون درهم فى منطقة الثنية الثالثة، تلتها مبايعة بقيمة 55 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، ثم مبايعة بقيمة 33 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة.

وتصدّرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت ثماني مبايعات بقيمة 54 مليون درهم، تلتها منطقة «وادي الصفا 5» بتسجيلها ثماني مبايعات أيضاً بـ21 مليون درهم، وثالثة في «الخوانيج الأولى» بتسجيلها ست مبايعات بقيمة 17 مليون درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل، ثلاث مبايعات في منطقة برج خليفة، الأولى بقيمة 19 مليون درهم، والثانية بـ18 مليون درهم، والثالثة بتسعة ملايين درهم.

وتصدرت «المركاض» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 137 مبايعة بـ91 مليون درهم، تلتها منطقة «وادي الصفا 5» بتسجيلها 101 مبايعة بقيمة 146 مليون درهم، وثالثة في «مرسى دبي» بتسجيلها 66 مبايعة بـ123 مليون درهم.