6.3 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 6.3 مليارات درهم.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الصادر عن الدائرة، أمس، بتسجيل 960 مبايعة بقيمة 1.6 مليار درهم، منها 96 مبايعة لأراض بقيمة 400 مليون درهم، و864 مبايعة لشقق وفلل، بقيمة مليار و200 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 4.7 مليارات درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 16 مليون درهم في منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد»، تلتها مبايعة بـ16 مليون درهم في منطقة المركاض، تلتها مبايعة بـ15 مليون درهم في منطقة السطوة.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 92 مليون درهم، تلتها منطقة الخوانيج الأولى بتسجيلها 11 مبايعة بـ40 مليون درهم، وثالثة في «سيح شعيب 1» بتسجيلها تسع مبايعات بستة ملايين درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة مرسى دبي، تلتها مبايعة بقيمة 10.3 ملايين درهم في منطقة «جزيرة 2»، وأخيراً مبايعة بسبعة ملايين درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت «وادي الصفا 5» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 137 مبايعة بقيمة 195 مليون درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 68 مبايعة بقيمة 82 مليون درهم، وثالثة في مدينة المطار بتسجيلها 65 مبايعة بـ57 مليون درهم.