محللان: تحييد المخاطر الجيوسياسية ومشتريات «المؤسسات» و«الأجانب» يصعدان بالأسهم المحلية

المصدر: شريف اليماني - دبي

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي، أمس، بنسبة 0.3%، فيما حقق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعاً قدره 1.7%، بدعم من مشتريات «المؤسسات» و«الأجانب» في السوقين.

وقال محللان ماليان، إن تحييد المستثمرين للمخاطر الجيوسياسية، ومشتريات المؤسسات والأجانب، للأسهم الكبرى في السوقين، خصوصاً أسهم القطاع المصرفي، أثر إيجاباً في أداء السوق، مشيرين إلى أن تطور الأوضاع في المنطقة سيسهم كذلك في تحديد أداء الأسهم.

«دبي المالي»

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي أمس، بنسبة 0.3% ليغلق عند 2878.04 نقطة، في ما استقر أداء معظم القطاعات، باستثناء تراجع طفيف لقطاعات الاستثمار والخدمات المالية، والتأمين، والسلع الاستهلاكية والكمالية.

واتجه العرب، والخليجيون، والمواطنون، نحو البيع بصافٍ بلغ أربعة ملايين درهم، و807.4 آلاف درهم، و9.22 ملايين درهم على التوالي، في ما اتجه الأجانب نحو الشراء بصافٍ بلغ 14 مليون درهم.

واتجهت المؤسسات نحو الشراء بصافٍ بلغ 3.48 ملايين درهم، في ما اتجه الأفراد وبقية المستثمرين نحو البيع بصافٍ بلغ 2.8 مليون درهم، و699.5 ألف درهم على التوالي.

«أبوظبي للأوراق المالية»

وحقق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعاً قدره 1.71% ليغلق عند 5160.73 نقطة. وشهدت معظم القطاعات ارتفاعاً، باستثناء تراجع طفيف في مؤشر قطاع الاستثمارات والخدمات المالي الذي تراجع بنسبة 0.07%، وقطاع الصناعة بنسبة 0.05%، وقطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3.52%.

واتجه العرب، والخليجيون، والمواطنون نحو البيع بصافٍ بلغ 4.7 ملايين درهم، و17.24 مليون درهم و48.4 مليون درهم على التوالي، فيما حقق الأجانب صافي شراء بلغ 70.323 مليون درهم.

أسعار النفط

وقال المدير العام لإدارة الأصول في شركة «ميناكورب»، طارق قاقيش، إن أحد العوامل التي أثرت في أداء السوق هو ارتفاع أسعار النفط، لكنه أكد أن المخاطر الجيوسياسية لاتزال قائمة، وستكون أكبر مؤثر في قرارات المستثمرين خلال الفترة المقبلة، إذ قد تحد من استفادة السوق من ارتفاع أسعار النفط.

وأوضح أن المشتريات كانت انتقائية في السوق أمس على الأسهم الكبرى، بدعم من المؤسسات، وقد يكون أحد أسباب الشراء هو قرب إعلان نتائج أعمال الشركات خلال الربع الثالث.

ورأى أن المستثمرين الذين قاموا بـ«الشراء» في السوق، أمس، يراهنون على عدم تصاعد الأوضاع الجيوسياسية خلال الفترة المقبلة.

تماسك السوق

من جهته، قال عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد الاستثمارات والأوراق المالية البريطاني في الإمارات، وضاح الطه، إن السوق استطاع التماسك أمس وسط التطورات الجيوسياسية، وهو مؤشر على أن المستثمرين حيّدوا تلك المخاطر، ويرون أن تأثيرها فقط في أسعار النفط.

وأوضح أن تركز الوزن النسبي لمؤشر سوق دبي المالي في أسهم معينة أسهم في دعم المؤشر، لافتاً إلى أن أسهم بنك الإمارات دبي الوطني، و«دبي الإسلامي»، و«إعمار» ارتفعت أمس، وكانت الداعم الأكبر لمساندة السوق، وهذا يرجع إلى أساساتها المالية القوية.

وأشار إلى أن السوق يمر بحالة ترقب يشير إليها تراجع قيم التداولات في السوق أمس، مؤكداً أن أداء السوق سيظل مرتبطاً بتطور الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.