5.8 مليــارات درهــم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حقّقت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، الأسبوع الماضي، أكثر من 5.8 مليارات درهم.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات، الصادر عن الدائرة، أمس، بتسجيل 689 مبايعة بقيمة مليار و195 مليون درهم، منها 89 مبايعة لأراضٍ بقيمة 483 مليون درهم، و600 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 712 مليون درهم، بينما سجلت الرهونات أربعة مليارات و700 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 53 مليون درهم في منطقة النهدة الثانية، تلتها مبايعتان في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، قيمة كل منهما 38 مليون درهم.

وتصدرت «جبل علي الأولى»، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 26.6 مليون درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، تلتها مبايعة بثمانية ملايين درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت «الخليج التجاري» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 59 مبايعة، بقيمة 71 مليون درهم.