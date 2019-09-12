«دو» و«اتصالات» تتيحان الحجز المسبق لهواتف «آي فون 11» غداً

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي أحمد الشربيني - دبي

أعلنت كل من «دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، وشركة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، عن فتح باب الحجز المسبق على هواتف شركة «أبل» الجديدة: «آي فون 11»، و«آي فون 11 برو»، و«آي فون 11 برو ماكس»، اعتباراً من يوم غدٍ.

حجز مسبق

وتفصيلاً، أعلنت «دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أنها ستتيح للمتعاملين الحجز المسبق لإصدارات هواتف «آي فون» الجديدة، التي تشمل: «آي فون 11»، و«آي فون 11 برو»، و«آي فون 11 برو ماكس»، اعتباراً من يوم غدٍ.

وأوضحت لـ«الإمارات اليوم»، أنها ستبدأ بعد تلقيها عمليات الحجز، بتسليم الهواتف للمتعاملين اعتباراً من 20 سبتمبر الجاري.

بدورها، كشفت شركة الإمارات للاتصالات «اتصالات» عن فتح باب الحجز المسبق على هواتف شركة «أبل» الجديدة، اعتباراً من غدٍ الجمعة، عبر الموقع الإلكتروني لـ«اتصالات»، ومن خلال فروع الشركة في السوق المحلية.

وذكرت «اتصالات» أنها ستبدأ في 20 من سبتمبر الجاري تسليم الهواتف، كما سيكون بمقدور غير المسجلين في الحجز المسبق، الشراء المباشر عبر فروع «اتصالات» بدءاً من التاريخ ذاته.

وكانت «اتصالات» فتحت باب الحجز المسبق على «ساعة أبل» الجديدة، والإصدار الجديد من الجهاز اللوحي «آي باد» على موقعها الإلكتروني.

وتبدأ الأسعار في أسواق الدولة من 1599 درهماً للنسخة القياسية من الساعة، و1999 درهماً للساعة للداعمة لشريحة الاتصال.

«آي فون 11»

وكانت «أبل» أعلنت عبر مؤتمرها الذي عقدته في مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا الأميركية، عن إطلاق إصدارات «آي فون 11»، و«آي فون 11 برو»، و«آي فون 11 برو ماكس»، لافتة إلى بدء عمليات الحجز للهواتف اعتباراً من 13 من سبتمبر الجاري، تمهيداً لإتاحتها في متاجر التجزئة ابتداء من 20 سبتمبر 2019.

وكشفت الشركة، خلال بث مباشر من مسرح «ستيف جوبز» بمقرها الجديد «أبل بارك»، أن هاتف «آي فون 11» يأتي بكاميرا مزدوجة دقة 12 ميغابكسل، واحدة أساسية وأخرى موسعة لزاوية الالتقاط، كما يأتي بميزة التصوير الليلي، وإمكانية التصوير بدقة 4K، كما يأتي بكاميرا أمامية بدقة 12 ميغابكسل وشاشة قياس 6.1 بوصات.

وذكرت «أبل» أن الهاتف يمتاز بالسرعة وتوفير الطاقة، كما يتاح بستة ألوان، وبسعر يبدأ من 699 دولاراً، أو بسعر 2949 درهماً في السوق الإماراتية.

«آي فون 11 برو»

أما هاتف «آي فون 11 برو»، فيأتي بشاشة قياس 5.8 بوصات، وبثلاث كاميرات خلفية بدقة 12 ميغابكسل، وتشمل كاميرا أساسية، وكاميرا مكبرة، وكاميرا موسعة لزاوية الالتقاط، مع إمكانات تقنية تتيح للمتعاملين تعديل وقص وتحرير المقاطع على الهواتف بشكل احترافي.

ويتاح الهاتف بأسعار عالمية تبدأ من 999 دولاراً (تبدأ من 4219 درهماً في السوق الإماراتية).

«آي فون 11 برو ماكس»

ولفتت «أبل» إلى أن هاتف «آي فون 11 برو ماكس» يأتي بشاشة قياس 6.5 بوصات من نوعية «أوليد»، ويبدأ سعره من 1099 دولاراً على المستوى العالمي، وفي الأسواق الإماراتية 4639 درهماً.

ويتاح «آي فون 11 برو» و«آي فون 11 برو ماكس» بأربعة ألوان وكاميرات ثلاثية، مع كاميرا أمامية بدقة 12 ميغابكسل، وبقدرات مقاومة المياه والغبار، إضافة إلى أن التصميم يضمن حمايتهما من انسكاب السوائل.

«أبل ووتش»

كشفت شركة «أبل» الأميركية، خلال المؤتمر عن طرح الجيل الخامس من ساعتها «أبل ووتش»، بشاشة من نوعية «رنيتا»، لا تنطفئ عند الحركة، وبوصلة مدمجة، وميزة مكالمات الطوارئ حول العالم عند الضغط المطول على أزرارها الجانبية، حتى مع عدم توافر هواتف «آي فون» متصلة بها.

وتتاح الساعة بمواد الألمنيوم، و«ستانلس ستيل»، والسيراميك، إضافة إلى «التيتانيوم». وتأتي بسعر يبدأ من 400 دولار للنسخة العادية، و500 دولار للنسخة الداعمة لشريحة الاتصال، فيما تبلغ الأسعار في السوق الإماراتية 1599 درهماً للنسخة العادية، و1999 درهماً للساعة الداعمة لشريحة الاتصال.