إقبال جنوني.. نفاد مخزون الطلب المسبق لآيفون "دوو" خلال دقائق

كشفت وكالة «بلومبيرغ» عن نفاد مخزون الطلب المسبق لأول هاتف قابل للطي من شركة «أبل» خلال دقائق من فتح باب الحجز، في مؤشر على الإقبال الجنوني على الجهاز الجديد. ومددت «أبل» مواعيد شحن هاتف «iPhone Duo» إلى ديسمبر وما بعده، لتشمل جميع خيارات الألوان والسعات التخزينية، التي تتراوح بين 256 غيغابايت و2 تيرابايت. وفي الإمارات بدأ الطلب المسبق، أمس، على الهاتف بسعر يبدأ من 8499 درهماً، فيما يبدأ التوصيل والتوفر الرسمي في متاجر الدولة يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026.

ويبدأ سعر الهاتف من 1999 دولاراً، وسط توقعات بطلب قوي على الجهاز عالمياً، فيما يُنتظر أن تشهد متاجر «أبل» طوابير طويلة للحصول على الأجهزة المخصصة للبيع المباشر بالتزامن مع طرح الهاتف في الأسواق في 23 أكتوبر، بحسب بلومبيرغ.

وارتفعت أسهم «أبل» بنحو 2% في تداولات ما قبل افتتاح السوق، وسط استمرار التوقعات بقوة الطلب على أول هاتف قابل للطي من الشركة.

يعكس النفاد السريع اهتماماً أولياً قوياً بهاتف iPhone Duo، في وقت تدخل فيه آبل سوق الهواتف الذكية القابلة للطي، حيث أرست سامسونج حضوراً مبكراً. غير أن آبل لم تُفصح عن عدد الوحدات المتاحة خلال نافذة الطلبات المسبقة الأولى، مما يُصعّب التمييز بين قوة الطلب الفعلي ومحدودية المعروض عند الإطلاق.

يمثل الجهاز القابل للطي توسعاً ملحوظاً في تشكيلة منتجات آبل الرائدة، ومحركاً محتملاً جديداً لتحديثات آيفون. وسيراقب المستثمرون تواريخ التسليم ومدى توافر الجهاز لاحقاً، بحثاً عن مؤشرات تدل على أن الحماس الأولي يتحول إلى طلب مستدام.

في الوقت الراهن، يُشكّل امتداد مواعيد التسليم حتى أواخر يناير المقبل إشارة أكثر وضوحاً على حجم الضغط عند الإطلاق، وإن كان ذلك لا يكشف عن عدد الأجهزة التي باعتها آبل فعلياً أو مدى قيود المعروض.