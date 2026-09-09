سعر ومواصفات هاتف "آيفون Duo" القابل للطي

​أعلنت أبل اليوم الأربعاء عن هاتفها الجديد القابل ⁠للطي (آيفون دوو) خلال فعالية بمسرح ستيف جوبز ‌في مقرها بمدينة ‌كوبرتينو في ولاية ‌كاليفورنيا.

وقالت الشركة ‌إن آيفون ‌دوو هو ​أنحف منتجات ‌هاتفها ​آيفون ⁠على الإطلاق عند فتحه ​موضحة ⁠أنه يتمتع ⁠بشاشة سوبر ⁠ريتينا إكس.دي.آر بحجم 7.6 بوصة، أي أكبر بنسبة 50 ‌بالمئة من شاشة آيفون ​18 برو ماكس، ويبدأ سعره من 8499 درهماً، ويحتوي على معالج A20 Pro، ومصنوع من هيكل من التيتانيوم. كما يمتلك ميزة مقاومة الماء والغبار (IP68)، ويدعم Apple Pencil، ويتوفر باللونين الأبيض والأزرق الداكن.

كما يتوفر بسعات تخزين تتراوح بين 256 جيجابايت و2 تيرابايت.