«الإمارات دبي الوطني» يبيع 52.6 مليون سهم من «نتورك إنترناشيونال»

المصدر: دبي - وام

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، بيع 52.6 مليون سهم عادي من أسهم رأسمال شركة «نتورك إنترناشيونال» بسعر 580 سنتاً للسهم العادي، فيما بلغت قيمة الصفقة 304.9 ملايين جنيه إسترليني.

وأوضح البنك، في بيان نشر على موقع سوق دبي المالي، أمس، أنه سيحتفظ بـ59.7 مليون سهم عادي من أسهم رأسمال الشركة أي ما نسبته 11.9% من كامل الأسهم المصدرة، مشيراً إلى أنه لن يتلقى أي مبالغ ناتجة عن عملية الطرح.

وذكر أن قائمة المجموعات التي تولت دور المنسق والمدير المنظم لعملية الطرح شملت «سيتي جروب غلوبال ماركتس ليمتد» و«مورغان ستانلي آند كو إنترناشيونال بي إل سي» و«جيه بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي» و«الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة».

يشار إلى أن بنك الإمارات دبي الوطني أعلن في أبريل الماضي بيع 127.47 مليون سهم عادي من حصته في شركة «نتورك إنترناشيونال» بسعر 435 سنتاً للسهم الواحد بقيمة إجمالية تبلغ 554.5 مليون جنيه إسترليني، وذلك من خلال الإدراج الثانوي لأسهم الشركة في بورصة لندن. كما أعلن عن استكمال بيع أسهم خيار زيادة التخصيص البالغة 15.3 مليون سهم بسعر 435 بنساً للسهم، بقيمة بلغت 66.55 مليون جنيه إسترليني.