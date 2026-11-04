دبي تقود ارتفاع أسواق المال الخليجية

اختتمت معظم أسواق المال الخليجية تعاملاتها، اليوم الأربعاء، على ​ارتفاع، وتصدر المؤشر في دبي المكاسب.

وزاد المؤشر في دبي أربعة بالمئة مع ارتفاع سهم بنك الإمارات دبي ⁠الوطني 6.1 بالمئة وسهم إعمار العقارية القيادي 4.4 بالمئة.

وارتفع ‌المؤشر في السعودية 1.7 بالمئة، مدفوعاً بزيادة سهم مصرف الراجحي 2.2 بالمئة.

وفي قطر ⁠زاد المؤشر 2.8 ⁠بالمئة مع تسجيل كل الأسهم المدرجة عليه تقريباً لمكاسب، بما في ذلك بنك قطر الوطني الذي ارتفع 5.3 بالمئة.

وارتفع المؤشر في سلطنة عمان 0.5 بالمئة وزاد في الكويت 0.5 بالمئة ‌وصعد المؤشر في البحرين أيضاً بذات النسبة.