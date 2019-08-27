3.8 مليارات درهم مكاسب الأسهم المحلية في جلسة منتصف الأسبوع

المصدر: أبوظبي - وام

استعادت أسواق المال المحلية، أمس، مسارها الصاعد خلال جلسة منتصف الأسبوع، وذلك بعد عمليات جني الأرباح الطبيعية التي تعرضت لها في اليوم السابق، وربحت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين نحو 3.8 مليارات درهم في ختام التعاملات.

وأسهم النشاط الذي شهدته أغلبية القطاعات في عودة اللون الأخضر إلى شاشات العرض، لكن الدعم الأكبر للأسواق جاء من قطاعات البنوك والعقار، إضافة إلى الاتصالات التي شهدت عمليات شراء مؤسسي، الأمر الذي رفع من مكاسب الأسواق.

ونجح المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بالعودة إلى مستوى 4997 نقطة مرتفعاً بنسبة 0.58%، فيما أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي عند 2729 نقطة بنمو نسبته 0.49% مقارنة مع جلسة اليوم السابق.

ودعمت عمليات الشراء المؤسسي التي نفذت في السوقين حجم السيولة المتداولة، حيث بلغت قيمة الصفقات المبرمة 290 مليون درهم، في حين وصل عدد الأسهم المتداولة إلى 127 مليون سهم نفذت من خلال 4916 صفقة.

وارتفع سهم إعمار في سوق دبي إلى مستوى 4.85 دراهم، فيما صعد سهم بنك دبي الإسلامي إلى 5.06 دراهم.

وفي سوق أبوظبي ارتفع سهم بنك أبوظبي الأول إلى 14.9 درهماً، وأغلق سهم بنك أبوظبي التجاري عند ثمانية دراهم، ومصرف أبوظبي الإسلامي عند 4.98 دراهم.