الإمارات الأولى إقليمياً وأوروبياً في الغرف الفندقية «قيد الإنشاء»

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أفادت شركة «إس تي آر» البريطانية، المتخصصة في الأبحاث الفندقية، بأن إجمالي عدد الغرف الفندقية «قيد الإنشاء» في السوق الإماراتية وصل إلى 54 ألفاً و438 غرفة فندقية حتى يوليو 2019، لتواصل دولة الإمارات تصدر أسواق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في الغرف الفندقية «قيد الإنشاء».

وأظهرت بيانات محدّثة للشركة، صدرت أمس، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، تسجيل أسواق رئيسة في منطقة الشرق الأوسط أكثر من 4000 غرفة فندقية «قيد الإنشاء»، إذ جاءت دولة الإمارات في المقدمة، تليها السوق السعودية التي سجلت 41.2 ألف غرفة فندقية، تمثل 40.5% من المعروض الحالي في المملكة.

ووفقاً لبيانات الشركة البريطانية، تفوقت الإمارات على الأسواق الأوروبية الرئيسة في عدد الغرف «قيد الإنشاء»، بما في ذلك ألمانيا، وبريطانيا، وإسبانيا، وفرنسا.

وأوضحت البيانات أن دولة الإمارات استحوذت على نحو 44% من إجمالي عدد الغرف الفندقية «قيد الإنشاء» في منطقة الشرق الأوسط وحدها، مبينة أن الغرف الفندقية «قيد الإنشاء» في السوق المحلية تمثل نحو 31.8% من الطاقة الفندقية المتاحة.

وأظهرت البيانات المحدّثة حتى نهاية يوليو 2019 وجود 427 مشروعاً، تضم أكثر من 123.7 ألف غرفة فندقية في مرحلة الإنشاء بمنطقة الشرق الأوسط وحدها، فضلاً عن 138 مشروعاً، تضم نحو 26 ألف غرفة فندقية «قيد الإنشاء» في إفريقيا، مقابل 1504 مشروعات فندقية في السوق الأوربية ككل، تضم نحو 192 ألف غرفة فندقية.

ولفتت الشركة إلى أن عدد الغرف الفندقية «قيد الإنشاء» في منطقة الشرق الأوسط، سجل نمواً بنسبة 2.1% في يوليو 2019، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018، فيما تراجع النمو بنسبة 1.8% بالنسبة للسوق الإفريقية، وسجلت السوق الأوروبية زيادة كبيرة في عدد الغرف «قيد الإنشاء»، بنسبة بلغت نحو 52%، مقارنة بيوليو 2018.

يذكر أن بيانات «إس تي آر»، حتى أبريل 2019، أظهرت كذلك تصدر السوق الإماراتية أسواق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في الغرف الفندقية «قيد الإنشاء»، بعد أن وصل إجمالي عدد الغرف الفندقية قيد الإنشاء في السوق الإماراتية إلى 56 ألفاً و701 غرفة فندقية.

السوق الأوروبية

بلغ إجمالي عدد الغرف الفندقية في ألمانيا 52.7 ألف غرفة فندقية «قيد الإنشاء»، لتحل بذلك في المركز الثاني بعد دولة الإمارات بأسواق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، تليها المملكة المتحدة التي سجلت أكثر 42 ألف غرفة فندقية، فيما سجلت أسبانيا التي حلت في المركز الخامس ضمن المناطق المذكورة بعد السعودية، أكثر من 12.5 ألف غرفة فندقية، وبلغ عدد الغرف في السوق الفرنسية نحو 9000 غرفة فندقية.