2.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 2.9 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 588 مبايعة بقيمة 1.25 مليار درهم، منها 72 مبايعة لأراضٍ بقيمة 450 مليون درهم، و516 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 800 مليون درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 90 مليون درهم في منطقة «البرشاء الأولى»، تليها مبايعة بقيمة 56 مليون درهم في منطقة «جميرا الأولى»، ومبايعة ثالثة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة «الثنية الخامسة».

وتصدرت «جبل علي الأولى» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 10 مبايعات بقيمة 18 مليون درهم، تليها منطقة «الحبية الثالثة» بتسجيلها سبع مبايعات بقيمة 14 مليون درهم، وثالثة في «اليفرة 2» بتسجيلها أربع مبايعات بقيمة سبعة ملايين درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة «برج خليفة» كأهم مبايعات الشقق والفلل، تليها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في المنطقة نفسها، ثم مبايعة بقيمة تسعة ملايين درهم في منطقة «جزيرة 2».

وتصدرت «مرسى دبي» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 72 مبايعة بقيمة 179 مليون درهم، تليها منطقة «وادي الصفا 5» بتسجيلها 46 مبايعة بقيمة 64 مليون درهم، وثالثة في «الحبية الرابعة» بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 19 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.65 مليار درهم، منها 97 رهناً لأراضٍ بقيمة 1.4 مليار درهم، و345 رهناً لفلل وشقق بقيمة 250 مليون درهم.