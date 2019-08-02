2.7 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي خلال أسبوع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 2.7 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 809 مبايعات بقيمة 1.3 مليار درهم، منها 71 مبايعة لأراض بقيمة 300 مليون درهم، و738 مبايعة لشقق وفلل بقيمة مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 37 مليون درهم في منطقة «جزيرة 2»، تليها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة «البرشاء جنوب الرابعة».

وتصدرت «الحبية الثالثة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 10 مبايعات بقيمة 21 مليون درهم. وجاءت مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة «برج خليفة» كأهم مبايعات الشقق والفلل. وتصدرت «مرسى دبي» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، مسجلة 98 مبايعة بقيمة 212 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.4 مليار درهم، منها 82 رهناً لأراض بقيمة 1.1 مليار درهم، و174 رهناً لفلل وشقق بقيمة 300 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «مرغم» بقيمة 193 مليون درهم، وأخرى في منطقة «ند حصة» بقيمة 179 مليون درهم.