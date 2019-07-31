54.8 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية خلال يوليو

المصدر: شريف اليماني - دبي



ربحت الأسهم المحلية نحو 54.8 مليار درهم خلال شهر يوليو بعد ارتفاع مؤشر سوق دبي بنسبة 9.8%، وصعود مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 6.8% خلال نفس الفترة.

وحقق مؤشر سوق دبي المالي ارتفاعا قدره 9.8% خلال تعاملات الشهر الماضي، بعد أن أغلق بنهاية تداولات أمس عند 2918.38 نقطة محققا أعلى مستوى من 9 أغسطس 2018. وربح رأسماله السوقي نحو 23.9 مليار درهم.

واتجه الأجانب وحدهم نحو الشراء في سوق دبي بصافي بلغ 454.6 مليون درهم، في ما اتجه العرب والخليجيون والمواطنون نحو البيع بصافي بلغ 67.9 مليون درهم و50.83 مليون درهم، و335.87 مليون درهم على التوالي.

واتجهت المؤسسات نحو الشراء بصافي بلغ 559.3 مليون درهم، فيما اتجه الأفراد وباقي المستثمرين نحو البيع بصافي بلغ 558.2 مليون درهم، و1.1 مليون درهم على التوالي.

وحقق سهم سوق دبي المالي أعلى ارتفاعا في سوق دبي خلال الشهر الجاري، بعد صعوده بنسبة 33.1%، تلاه سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة بنسبة 27.56%، ثم سهم أملاك للتمويل بنسبة 24.26%، وإعمار العقارية بنسبة 23.71%،

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 6.8% ليغلق عند 5317.9 نقطة، وربح رأسماله السوقي نحو 30.9 مليار درهم. واتجه العرب والمواطنون نحو البيع بصافي بلغ 31.4 مليون درهم و736.5 مليون درهم على التوالي، فيما اتجه الخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي بلغ 4.55 مليون درهم و763.33 مليون درهم على التوالي. واتجهت المؤسسات نحو الشراء بصافي بلغ 752.7 مليون درهم، فيما اتجه الأفراد نحو البيع بنفس القيمة تقريباً.