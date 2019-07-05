5.9 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 5.9 مليارات درهم.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات، الصادر عن الدائرة، أمس، بتسجيل 886 مبايعة بقيمة 1.9 مليار درهم، منها 89 مبايعة لأراض بقيمة 700 مليون درهم، و797 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 1.2 مليار درهم، فيما سجلت الرهونات أربعة مليارات درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 54 مليون درهم في منطقة النهدة الثانية، تلتها مبايعة بـ41 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة، ثم مبايعة بقيمة 39 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول.

وتصدّرت «جبل علي الأولى»، المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت ثماني مبايعات بقيمة 29 مليون درهم، تلتها منطقة «اليفرة 2» بتسجيلها ست مبايعات بثمانية ملايين درهم، وثالثة في «وادي الصفا 2» بتسجيلها خمس مبايعات بـ13 مليون درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة مرسى دبي، تلتها مبايعة بـ13 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة مرسى دبي أيضاً.

وتصدّرت «مرسى دبي» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 115 مبايعة بقيمة 308 ملايين درهم، تلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 77 مبايعة بقيمة 199 مليون درهم، وثالثة في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، بتسجيلها 76 مبايعة بـ94 مليون درهم.