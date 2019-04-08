13.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 13 ملياراً و956 مليون درهم.

وأفادت الدائرة في بيان لها بتسجيل 103 مبايعات بقيمة 316 مليون درهم، منها 19 مبايعة لأراضٍ بقيمة 147 مليون درهم، و84 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 169 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 13 ملياراً و640 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 45 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، تليها مبايعتان بقيمة 20 مليون درهم و17 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت «وادي الصفا 2» المناطق من حيث عدد مبايعات الأراضي، إذ سجلت ثلاث مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم، تليها منطقة «وادي الصفا 7» بتسجيلها ثلاث مبايعات أيضاً، بقيمة 11 مليون درهم، وثالثة في «اليفرة 2» بتسجيلها مبايعتين بثلاثة ملايين درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل مبايعتين في منطقة نخلة جميرا، الأولى بقيمة 34 مليون درهم، والثانية بـ15 مليون درهم، فيما سجلت منطقة برج خليفة مبايعة بخمسة ملايين درهم.

وتصدرت «الخيران الأولى» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 10 مبايعات بقيمة 18.2 مليون درهم، تليها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 23 مليون درهم، وثالثة في نخلة جميرا بتسجيلها ثماني مبايعة بقيمة 58 مليون درهم.