نصائح أساسية ينبغي تذكرها قبل السفر

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

قال المدير العام لشركة «ويجو» المتخصصة في قطاع خدمات السفر والحجوزات عبر الإنترنت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند، مأمون حميدان، إنه على الرغم من وفرة الخيارات في قطاع السياحة والسفر، وميل الأفراد في هذا العصر إلى السفر أكثر، سواء كان ذلك بغرض العمل أو الترفيه أو سواهما، فإن التخطيط المسبق لايزال من الضروريات، ولا يمكن الاستغناء أو التغاضي عنه، مع أنه ليس دائماً بالعملية السهلة.

وأكد حميدان أهمية الاطلاع على أفضل المعالم السياحية في البلد المزمعة زيارته، والاطلاع دائماً على طقسه وقوانينه وآخر أخباره، مع وضع برنامج أولي للرحلة، يشمل المعالم المختارة، إلى جانب الاتصال بالفندق هاتفياً، أو الولوج إلى موقعه على الإنترنت، أو حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على الخدمات المتوّافرة، وما إذا كنت بحاجة مثلاً إلى إحضار محول الكهرباء الخاص بأجهزتك الإلكترونية وهاتفك، لأنها قد تختلف عن تلك الموجودة في بلدك.

وأشار إلى ضرورة الحرص على وضع الأغراض التي تلزمك في رحلتك من دون زيادة أو نقصان، فأنت لا تريد حتماً أن ينتهي بك المطاف مرهقاً من حمل الحقيبة أو مضطراً إلى شراء قميص رسميّ لحضور عرض أوبرا لأنك نسيته في المنزل، موضحاً أن من ضمن المستلزمات التي يجب توضيبها للسفر، جواز السفر، وتذاكر السفر، والتأمين، والحجز الفندقي، والأموال النقدية، والبطاقات المصرفية، والهاتف الجوّال، والشاحن، والكاميرا، ومن المحبذ دائماً أخذ سترة خفيفة، حتى في الرحلات الصيفية، فقد تكون أمسيات البلد باردة قليلاً.

ولفت حميدان أيضاً إلى ضرورة عدم وضع أي من الغازات أو السوائل التي تزيد على الحجم المحدد (100 ملل) في حقيبة اليد، والأدوات الرياضية، مثل العصي والمضارب، أو الأدوات الحادة أو مؤشرات الليزر. كما يُنصح بترك مكان فارغ في الحقيبة كي تضع فيه مشترياتك والتذكارات، مشيراً إلى أن من الأفضل أن تضع علامة فارقة على حقيبتك، كي تتمكن من التمييز بينها وبين الحقائب الأخرى بسرعة.