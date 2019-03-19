دبي تستقطب 1.61 مليون زائر دولي في يناير 2019

المصدر: أزاد عيشو – دبي

أظهرت بيانات لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي للسياحة) أن الإمارة استقبلت 1.61 مليون زائر دولي خلال يناير 2019 مقارنة بـ1.59 مليون زائر خلال الفترة ذاتها من عام 2018، بنسبة نمو بلغت نحو 1.26%.

ووفقاً للبيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، ارتفع عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية يناير الماضي ليصل إلى 116 ألفاً و858 غرفة مقارنة بـ107 آلاف و717 غرفة في نهاية يناير 2018، بنمو نسبته نحو 8.49%.

كما ارتفع عدد المنشآت الفندقية في الإمارة ليصل إلى 716 منشأة فندقية مقارنة بـ684 منشأة فندقية في نهاية الشهر ذاته من عام 2018، بزيادة نسبتها نحو 4.68%.

ووصل إجمالي عدد الليالي الفندقية في نهاية يناير الماضي إلى 2.92 مليون ليلة مقابل 2.86 مليوناً في الفترة نفسها من عام 2018 بنمو نسبته نحو 2.1%، بينما وصل متوسط إشغال الغرف والشقق الفندقية إلى 83%.

وبيّنت الإحصاءات أن معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية وصل في يناير 2019 إلى 529 درهماً، في حين وصل متوسط العائد على الغرفة إلى 437 درهماً.

وأوضحت البيانات أن الهند حلّت في المركز الأول كأكبر الأسواق المصدّرة للزوار إلى دبي خلال يناير من عام 2019، مسجلة نحو 206 آلاف زائر، يليها السعودية بنحو 160 ألف زائر، بينما حلّت الصين ثالثة مع 100 ألف زائر، وجاءت عُمان في المركز الرابع بعد أن وصل عدد الزوار منها إلى نحو 100 ألف زائر، في حين سجلت المملكة المتحدة 87 ألف زائر.