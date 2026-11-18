أعلن الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، انطلاق «سوق رأس الخيمة الليلي» في 20 نوفمبر الجاري، بتصور متجدد وعروض استثنائية للجمهور من مختلف الأعمار، حافلة بالتسوق والأنشطة والمسابقات والتجارب المتميزة.

وتُقام فعاليات السوق على فترتين؛ الأولى من 20 نوفمبر ولغاية 13 ديسمبر 2026، والثانية من 8 يناير ولغاية 31 يناير 2027، وذلك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع.

وقال النعيمي إن «سوق رأس الخيمة الليلي» يُقام في الساحة الأمامية لمركز رأس الخيمة للمعارض، وبتنظيم منه، ويحمل في نسخته الثانية طابعاً مميزاً ومتجدداً، ليجمع المواطنين والمقيمين وزوار الإمارات كافة في قلب إمارة رأس الخيمة، بوصفها وجهة يلتقي فيها عشاق الفعاليات والتسوق.

ورحّب بكل من يقصد رأس الخيمة، سواء بحثاً عن التسوق أو شغفاً بما تحمله الفعالية من مفاجآت، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تدعم نحو 500 من رواد الأعمال، متوقعاً أن تستقطب أكثر من 100 ألف زائر، بعدما استقطبت نسختها السابقة أكثر من 65 ألف زائر.