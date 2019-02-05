عقارات دبي تسجل تصرفات بقيمة 812 مليون درهم

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

حقّقت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 812 مليون درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 229 مبايعة بقيمة 428 مليون درهم، منها 20 مبايعة لأراضٍ بقيمة 151 مليون درهم، و209 مبايعات لشقق وفلل بقيمة 277 مليون درهم.

وأفادت الدائرة في بيان لها بأن أهم مبايعات الأراضي كانت بقيمة 21 مليون درهم في «منطقة أم الشيف»، تليها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في «منطقة نخلة جميرا»، ثم مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في «منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد».

وتصدرت «حدائق الشيخ محمد بن راشد» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت خمس مبايعات بقيمة 41 مليون درهم، تليها «منطقة أم الشيف» بتسجيلها مبايعتين بقيمة 30 مليون درهم، وثالثة في «نخلة جميرا» بتسجيلها مبايعتين بقيمة 33 مليون درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة ستة ملايين درهم في «منطقة الخليج التجاري» كأهم مبايعات الشقق والفلل، تليها مبايعة بقيمة خمسة ملايين درهم في «منطقة المركاض»، وأخيراً مبايعة بنحو خمسة ملايين درهم في «منطقة الخليج التجاري».

وتصدرت «الثنية الخامسة» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل مسجلة 37 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم، تليها منطقة «مرسى دبي» بتسجيلها 27 مبايعة بنحو 62 مليون درهم، وثالثة في «الخليج التجاري» بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 384 مليون درهم، منها 16 رهناً لأراضٍ بقيمة 262 مليون درهم، و21 رهناً لفلل وشقق بنحو 122 مليون درهم.