954 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 954 مليون درهم.

وأفادت الدائرة في بيان بتسجيل 138 مبايعة بقيمة 418 مليون درهم، منها 21 مبايعة لأراضٍ بقيمة 267 مليون درهم، و117 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 151 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 536 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 135 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري، تلتها مبايعتان في منطقة معيصم الأول: الأولى بقيمة 14 مليون درهم، والثانية بـ12 مليون درهم.

وتصدرت «معيصم الأول» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت خمس مبايعات بقيمة 63 مليون درهم، تلتها منطقة مردف بتسجيلها مبايعتين بقيمة 11 مليون درهم، والثالثة منطقة جبل علي الصناعية الأولى بتسجيلها مبايعتين أيضاً بقيمة 14 مليون درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، تلتها مبايعة بخمسة ملايين درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت «حدائق الشيخ محمد بن راشد» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 32 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم، وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها ثماني مبايعات بـ13 مليون درهم.