محللان: مؤشرات أسواق المال إيجابية وتبعث على التفاؤل

المصدر: شريف اليماني ــ دبي

أكد محللان ماليان أن المؤشرات الحالية في أسواق المال المحلية إيجابية، وتبعث على التفاؤل في نفوس المستثمرين.

وأوضحا لـ«الإمارات اليوم»، أن الأسواق تنتظر حالياً إعلان الشركات عن التوزيعات النقدية لأرباحها في عام 2018، ونتائج أعمالها للربع الرابع، متوقعين أن تعزّز هذه الأخبار كثيراً من أداء المؤشرات، ويدفع السوقين إلى الارتفاع.

ولفتا إلى إن التحركات العرضية التي يشهدها مؤشرا السوقين الماليين، منذ بداية العام الجاري، وسط تداولات ضعيفة، تعطي إشارات جيدة إلى انتهاء الموجة البيعية المكثفة التي شهدها السوق عام 2018.

وكان مؤشرا سوقي دبي وأبوظبي الماليين، ارتفعا أمس، بنسب دون 1%، وسط تداولات اتسمت بالهدوء مع صعود معظم الأسهم المتداولة في السوقين، بالتزامن مع الإعلان عن تغيير الأوزان النسبية للشركات المدرجة في مؤشر سوق دبي، بدءاً من يناير 2019.

سوق دبي المالي

وتفصيلاً، واصل سوق دبي المالي، أمس، الارتفاع للجلسة الثانية على التوالي، ليغلق عند 2531.35 نقطة مرتفعاً بنسبة 0.21%، فيما ارتفعت أسهم 22 شركة وتراجعت أسهم 11 شركة، وظلت أسهم شركتين دون تغيير. ووصل إجمالي قيم التداولات 148.833 مليون درهم، فيما بلغ حجم التداولات نحو 206.675 ملايين سهم.

ودعم من صعود «دبي المالي» أمس، ارتفاع سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 1.5%، ليغلق عند 5.07 دراهم، وارتفاع سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.56% ليغلق عند 8.9 دراهم.

وتصدّر سهم مجموعة «جي إف إتش» المالية، الأسهم الأكثر نشاطاً بعدما بلغت قيمة تداولاته نحو 29.679 مليون درهم، يليه سهم «شركة إعمار العقارية» بتداولات بلغت قيمتها 16.296 مليون درهم، ثم الشركة الإسلامية العربية للتأمين بتداولات بلغت 15.817 مليون درهم.

«أبوظبي للأوراق المالية»

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.12%، ليغلق عند 4904.1 نقاط، وسط تداولات بلغت قيمتها 71.594 مليون درهم، بعد التداول على 36.556 مليون سهم.

ودعم من صعود السوق، ارتفاع سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 0.57% ليغلق عند 14.08 درهماً، وسهم «دانة غاز» بنسبة 1.68% ليغلق عند 0.97 درهم.

وتصدّر نشاط السوق، سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) بتداولات بلغت قيمتها 15.398 مليون درهم، بعد التداول على 907.653 آلاف سهم، يليه سهم «دانة غاز» بتداول بلغت قيمته 13.678 مليون درهم بعد التداول على 14.056 مليون سهم.

نفاد البيع

وقال رئيس قسم الأفراد والحسابات الخاصة في «شركة الرمز كابيتال»، مروان شراب، إن «ضعف التداولات في سوقي دبي وأبوظبي الماليين، منذ بداية العام الجاري، دليل على أن العمليات البيعية الكثيفة في السوق أوشكت على النفاد، خصوصاً مع بدء تعافي السوق من مستويات نهاية عام 2018».

وأضاف أن مستوى (2600) سيكون نقطة مقاومة مهمة للسوق، فإذا تخطاها، ستكون المرة اللأولى التي يتعافى فيها السوق من مستويات حققها في ديسمبر 2018، وتحقق ذلك يعطي إشارة إلى الاتجاه الصاعد للسوق.

ولفت شراب إلى أن السيولة الضعيفة في السوق، والتحرك العرضي للمؤشرين، يعطيان مؤشراً إيجابياً، فالسيولة الضعيفة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين توجهت للأسهم التي تأثرت سلباً بقوة في عام 2018، ويدل على أن المستثمرين ينتقون الأسهم الجيدة صاحبة المكررات السعرية المغرية.

وتوقع أن يبدأ السوق في «الارتفاع المستدام»، في حال استقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية، ومنها سوق النفط، والأسواق المالية الأوروبية والأميركية.

الأسهم القيادية

بدوره، قال مدير «شركة الشرهان للأسهم والسندات»، جمال عجاج، إن «المؤشرات الحالية في السوق إيجابية، وتبعث على التفاؤل في نفوس المستثمرين».

وذكر أن ضعف السيولة في السوق يعدّ مؤشراً سلبياً في بعض الأحيان، إلا أنه يعطي إلى الآن مؤشرات جيدة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين، ويشير إلى أن المتعاملين ينتقون الأسهم الجيدة التي تتسم بآفاق جيدة، وفقاً للمؤشرات المالية ومكررات الربحية.

وأضاف أن السوق ينتظر حالياً إعلان الشركات عن التوزيعات النقدية لأرباحها في عام 2018، ونتائج أعمالها للربع الرابع، مشيراً إلى أن هذه الأخبار ستعزّز كثيراً من أداء المؤشرات، وستدفع السوقين إلى الارتفاع.

أكبر 5 شركات من حيث الوزن النسبي في مؤشر «دبي المالي» يناير 2019

• الشركة

بنك دبي الإسلامي.

بنك الإمارات دبي الوطني.

شركة إعمار العقارية.

شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة.

مجموعة إعمار مولز.

• وزن الشركة في المؤشر

18.81 %

18.72 %

16.56 %

8.75 %

4.51 %

أوزان الشركات

تُراجع إدارة سوق دبي المالي، أوزان الشركات في المؤشر، مرتين سنوياً في شهري يناير ويوليو. ويتغيّر الوزن النسبي للشركات المدرجة وفقاً لمحددات عدة، منها الأسهم الحرة المتاحة للتداول، والقيمة السوقية للورقة المالية، ونشاط التداول على السهم، سواء من حيث عدد العمليات المنفذة، أو قيمة التداولات.

ووفقاً لمراجعة أوزان الشركات المدرجة في المؤشر في يناير 2019، صعد وزن بنك دبي الإسلامي إلى المركز الأول، ليرتفع ثلاثة مراكز عن ترتيبه في يوليو 2018، مستحوذاً على 18.81% من إجمالي وزن المؤشر.

وتراجع الوزن النسبي لسهم «الإمارات دبي الوطني» من المركز الأول إلى الثاني ليصل إلى 18.72%. كما تراجع الوزن النسبي لشركة إعمار العقارية من المركز الثاني إلى الثالث ليصل إلى 16.56%.