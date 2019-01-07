1.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.3 مليار درهم، من أبرزها رهون بقيمة 1.1 مليار درهم من خلال 83 إجراءً.

وشهدت الدائرة، أمس، تسجيل 72 مبايعة بقيمة 200 مليون درهم، منها 14 مبايعة لأراض بقيمة 100 مليون درهم، و58 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 100 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 14 مليون درهم في منطقة «البرشاء جنوب الخامسة»، تلتها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة «المركاض»، ثم مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة «جبل علي الأولى».

وتصدّرت «جبل علي الأولى» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت ثلاث مبايعات بقيمة 281 مليون درهم، تلتها منطقة «الثنيه الخامسة» بتسجيلها مبايعتين بقيمة تسعة ملايين درهم. وجاءت مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة «المركاض» كأهم مبايعات الشقق والفلل، تلتها مبايعة بقيمة ستة ملايين درهم في منطقة «برج خليفة».وتصدّرت «البرشاء جنوب الرابعة» المناطق، من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل مسجلة 14 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم، تلتها منطقة «ورسان الاولى» بتسجيلها ست مبايعات بقيمة ثلاثة ملايين درهم، وأخرى في منطقة «برج خليفة» بتسجيلها ست مبايعات بقيمة 18 مليون درهم.