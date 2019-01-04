2.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 2.3 مليار درهم، كان أبرزها رهون بقيمة 1.8 مليار درهم من خلال 174 إجراء.

وأفاد التقرير الأسبوعي للتصرفات الصادر عن الدائرة، أمس، بتسجيل 275 مبايعة بقيمة 500 مليون درهم، منها 40 مبايعة لأراضٍ بقيمة 200 مليون درهم، و235 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 300 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 16 مليون درهم في منطقة القصيص الصناعية الأولى، تلتها مبايعة بـ14 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الخامسة، ثم مبايعة بنحو 11 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت «الحبية الثالثة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت خمس مبايعات بتسعة ملايين درهم، تلتها منطقة ند الشبا الأولى بتسجيلها أربع مبايعات بسبعة ملايين درهم، وثالثة في «الثنية الخامسة» بتسجيلها ثلاث مبايعات بقيمة 12 مليون درهم.

وكان أهم مبايعات الشقق والفلل مبايعتين في منطقة المركاض: الأولى بقيمة 11 مليون درهم والثانية بـ10 ملايين درهم، تلتهما مبايعة بسبعة ملايين درهم في منطقة الخيران الأولى.

وتصدرت «البرشاء جنوب الرابعة»، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 27 مبايعة بقيمة 19 مليون درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 3.3 ملايين درهم، وثالثة في نخلة جميرا بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 41 مليون درهم.