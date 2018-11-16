محللان: لا تأثير لتعليق تداول سهم «دريك آند سكل» على سوق دبي

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أعلن سوق دبي المالي أنه علّق تداول سهم شركة «دريك آند سكل» حتى إشعار آخر، وذلك بحسب بيان نشر على موقع السوق، أمس.

إلى ذلك، استبعد محللان ماليان وجود تأثير كبير في تعليق تداول السهم، مشيرين إلى أنه من الممكن أن يصب ذلك في مصلحة السوق، حيث أوضح المحللان، لـ«الإمارات اليوم»، أن قرار التعليق رسالة للشركات التي تعاني مشكلات مالية بتعديل أوضاعها، كما أنه رسالة للمستثمرين بضرورة بناء مراكزهم المالية على أسس سليمة، وأن يكون التداول وفق موقف الشركة المالية، وليس بالاعتماد على الأرباح الوقتية.

وتفصيلاً، أفاد سوق دبي المالي، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، أمس، بأنه قرر تعليق إدراج سهم شركة «دريك آند سكل» من التداول في السوق حتى إشعار آخر، مشيراً إلى أن تعليق التداول تم استناداً لنصوص المواد (20/‏‏1) و(20/‏‏2/‏‏ج) من قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2000 في شأن النظام الخاص بإدراج الأوراق المالية والسلع.

ويأتي القرار بعد إعلان «دريك آند سكل»، أول من أمس، عن خسائر بلغت 662.3 مليون درهم (61.8 فلساً للسهم) بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، فيما خسرت ملياراً و222.9 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقاً لبيان صادر عن الشركة، فإنها عيّنت مستشارين دوليين خارجيين لإعادة الهيكلة، والعمل على وضع خطة تشغيلية ومالية متكاملة لإعادة الاستقرار إلى عمليات الشركة.

إلى ذلك، استبعد المحلل المالي المدير العام لمركز الشرهان للأسهم والسندات، جمال عجاج، وجود تأثير لإيقاف التداول في سهم «دريك آند سكل» حتى أجل غير مسمى. وقال: «إن تعليق تداول بعض الأسهم التي تعاني مشكلات مالية، يصب في مصلحة السوق، كونه رسالة ضمنية للشركات والمستثمرين في السوق»، موضحاً أنه «بالنسبة للشركات يعدّ التعليق رسالة للشركات المدرجة بأن هناك رقابة من السوق على الأداء المالي لهذه الشركات، وأن على هذه الشركات مراعاة تحسين هذا الأداء، بما يتناسب مع التزامات الإدراج في الأسواق المحلية».

وأضاف أن «ذلك يعدّ أيضاً رسالة إلى المستثمرين في السوق بضرورة اختيار الأوراق المالية الجيدة بناءً على مراكزها المالية، وليس على توصيات ونصائح من قبل البعض».

من جهته، قال المحلل المالي المدير العام لشركة ضمان للأوراق المالية، أحمد سيف الدين، إن «هيئة الأوراق المالية والسلع أصبحت تتخذ قرارات قوية تجاه الشركات التي لديها مشكلات مالية»، مشيراً إلى أن «تلك القرارات تعدّ رسالة للشركات بضرورة الحفاظ على حقوق المساهمين».

واستبعد سيف الدين، وجود تأثيرات قوية في الأسواق المحلية، في حال استمرار تعليق تداول أسهم «دريك آند سكل» لفترة معينة، لكنه أعرب عن تخوفه من طول هذه الفترة.

وشدد على «ضرورة أن يبتعد المستثمرون في السوق عن المضاربة، وأن يكون التداول بناءً على موقف الشركة المالي، وليس على الأرباح الوقتية خلال الجلسات».