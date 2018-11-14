54 % نمواً في إيرادات «إعمار للتطوير» خلال 9 أشهر

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت شركة إعمار للتطوير، التي تمتلك «شركة إعمار العقارية» حصة الأغلبية فيها، عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 2.498 مليار درهم (680 مليون دولار)، خلال الأشهر التسعة الأولى (يناير إلى سبتمبر) من عام 2018، بنمو نسبته 19%، مقارنة بصافي أرباح الفترة ذاتها من عام 2017، التي بلغت 2.106 مليار درهم (573 مليون دولار).

وأفادت الشركة، في بيان لها أمس، بأن إجمالي إيرادات الأشهر التسعة الأولى وصل إلى 10.033 مليارات درهم (2.732 مليار دولار)، بنمو نسبته 54%، مقارنة بإيرادات الفترة ذاتها من العام الماضي، البالغة 6.508 مليارات درهم (1.772 مليار دولار).

وبحسب البيان، بلغت قيمة المبيعات التي حققتها «إعمار للتطوير» في المشروعات «قيد الإنجاز» 38.53 مليار درهم (10.49 مليارات دولار)، سيتم تسجيلها كإيرادات خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة.

وخلال الربع الثالث (يوليو إلى سبتمبر) من 2018، حققت «إعمار للتطوير» صافي أرباح بقيمة 682 مليون درهم (186 مليون دولار)، وإيرادات بقيمة 3.043 مليارات درهم (828 مليون دولار)، مع محفظة قوية من المشروعات التي سيتم بدء احتساب إيراداتها قريباً.

ولفت البيان إلى أنه، خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في أكتوبر 2018، أعلنت «إعمار للتطوير» عن توزيع أرباح نقدية خاصة بقيمة 1.04 مليار درهم (283.15 مليون دولار)، أي 26% من رأسمال الشركة، أي 26 فلساً للسهم على المساهمين.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، سجلت «إعمار للتطوير» بيع أكثر من 4150 وحدة سكنية في دبي، وسط استجابة قوية من قبل المستثمرين، بمن في ذلك المشترون من خارج الدولة. ولدى الشركة حالياً ثماني وجهات سكنية في دبي، تضم أكثر من 26 ألفاً و500 منزل «قيد التطوير». كما سلمت «إعمار» أكثر من 35 ألفاً و100 وحدة سكنية في دبي، كما سيتم تسليم عدد كبير من الوحدات في الفترات المقبلة.

وقال رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير»، محمد العبار، إن الأداء الإيجابي للشركة، هو انعكاس لقوة القطاع العقاري في دبي، والمرتكز بدوره على الأسس الاقتصادية الراسخة، التي تتمتع بها دولة الإمارات.

وأضاف: «نقدم من خلال وجهاتنا العصرية خيارات سكنية عالمية المستوى تنفرد بتميز التصميم وجودة البناء، كما تمتاز الوجهات التي نعمل على تطويرها باحتضانها مرافق متكاملة ضمن قطاعات متنوعة».