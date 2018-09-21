«اتصالات» توفّر iPhone XS وiPhone XS Max اعتباراً من اليوم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، أمس، عن توافر هاتفي «iPhone XS» و«iPhone XS Max»، وكذلك ساعة «Apple Watch Series 4»، ابتداء من اليوم، عبر كل منافذ البيع التابعة لـ«اتصالات» أو من خلال الموقع www.etisalat.ae/‏‏‏iphonexs، إضافة إلى تطبيق My UAE Etisalat. وذكرت «اتصالات»، في بيان، أن الهاتفين الجديدين يتوافران بسعة 64 و256 و512 غيغابايت، موضحة أنه يمكن اقتناء «iPhone XS» بسعة 64 غيغابايت مقابل 4028 درهماً تدفع لمرة واحدة، و4628 درهماً لسعة 256 غيغابايت، و5437 درهماً لسعة 512 غيغابايت، في حين أن أسعار «iPhone XS Max» لسعة 64 غيغابايت تبدأ من 4248 درهماً، و5028 درهماً لسعة 256 غيغابايت، و5837 درهماً لسعة 512 غيغابايت، على أن تضاف إلى الأسعار 5% قيمة الضريبة المضافة.

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في «اتصالات»، خالد الخولي، إنه «يمكن للعملاء الاستفادة من برنامج «آي فون مدى الحياة» للحصول على أحدث هواتف (آي فون)». وأضاف الخولي أن «مشتركي (اتصالات) سيتمكنون من الحصول على (iPhone XS) و(iPhone XS Max) من خلال خيارات الدفع بأقساط ميسرة، بعقد لمدة 12 أو 18 أو 24 شهراً، كما يمكنهم الاستفادة من خدمة AppleCare مقابل 30 درهماً في الشهر»، موضحاً أنه «يمكن اقتناء (iPhone XS) بمبلغ 185 درهماً شهرياً من خلال خطة دفع ذكية لمدة 24 شهراً، أو يمكن الحصول على (iPhone XS Max) مقابل 210 دراهم شهرياً». وذكر أنه «يتوافر عرض خاص بمناسبة إطلاق الهواتف الجديدة، وهو إتاحة ستة أشهر من الاشتراك المجاني في خدمة (Apple Music)».