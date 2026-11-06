«بطاقة ولاء دبي».. رصيد إنفاق يصل إلى 2000 درهم وعروض حصرية للزوار

توفر دبي برنامج «بطاقة ولاء دبي»، المخصص للزوار المتكررين إلى الإمارة، ويتيح للأعضاء الاستفادة من مجموعة من المزايا والخدمات، تشمل تأشيرة دخول متعددة لمدة خمس سنوات، ورصيد إنفاق يصل إلى 2000 درهم في مجموعة مختارة من الفنادق والوجهات السياحية ومراكز التسوق، إضافة إلى شريحة اتصال مجانية وعروض حصرية.

ويسمح البرنامج للأعضاء بالبقاء في دبي مدة تصل إلى 90 يوماً خلال كل زيارة، وفقاً لشروط التأشيرة وموافقة الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي على طلب الدخول المتعدد.

ويستهدف البرنامج الزوار الذين يترددون على الإمارة، من خلال توفير مزايا وخدمات تسهّل زياراتهم المتكررة، وتعزز تجربتهم خلال الإقامة.

تتضمن البطاقة رصيداً يصل إلى 2000 درهم، يمكن استخدامه لدى مجموعة مختارة من الفنادق والوجهات السياحية ووجهات التسوق في دبي.

كما يحصل الأعضاء على «بطاقة السعادة»، التي تتيح الاستفادة من أكثر من 20 عرضاً حصرياً، إلى جانب مجموعة من العروض والصفقات الخاصة.

وتشمل المزايا شريحة اتصال مجانية مقدمة من شركة «دو»، يتم توفيرها للأعضاء عند وصولهم إلى المطار، بما يتيح لهم التواصل خلال وجودهم في دبي. وأشار البرنامج إلى أنه سيضيف مزايا أخرى للأعضاء خلال الفترة المقبلة.

تتاح العضوية من خلال شركاء مختارين في قطاعات الأعمال والسياحة والضيافة، إلى جانب شركات وبرامج ولاء شريكة، ويعتمد الانضمام على نظام الدعوات، ولا يتاح التقديم المفتوح للعضوية.

ويمكن للراغبين في الانضمام تسجيل اهتمامهم وتقديم بعض المعلومات الشخصية، على أن يتم التواصل معهم عند توافر فرص جديدة للعضوية.

ويشترط للاستفادة من البرنامج الحصول على موافقة الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي على طلب تأشيرة الدخول المتعدد لمدة خمس سنوات.

ويتعين على المدعوين لاستكمال طلب العضوية تحميل مجموعة من الوثائق، تشمل صورة شخصية، ونسخة من جواز السفر، وكشف حساب بنكي للأشهر الستة الأخيرة، وإثبات التأمين الصحي، إضافة إلى تذكرة طيران ذهاباً وعودة.

وبعد استكمال الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة، يتعين على المتقدم سداد الرسوم المقررة، تمهيداً لإحالة طلب التأشيرة إلى الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي لمراجعته.

وتبلغ رسوم التقديم للعضوية 4032 درهماً، وتشمل رسوم البرنامج وتأشيرة الدخول المتعدد لمدة خمس سنوات، إلى جانب المزايا المرتبطة بالبطاقة.

وتُضاف رسوم بقيمة 650 درهماً للزوار الذين يقدمون طلباتهم من داخل دولة الإمارات.

وبحسب البرنامج، تستغرق معالجة الطلبات عادةً مدة تصل إلى 48 ساعة من وقت تقديم الطلب وسداد الرسوم، مع احتمال اختلاف المدة بحسب كل حالة.

وتخضع طلبات تأشيرة الدخول المتعدد لمدة خمس سنوات، بعد تقديمها واستكمال الوثائق وسداد الرسوم، للمراجعة من قبل الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي.

وفي حال الموافقة، يتلقى المتقدم رسالة عبر البريد الإلكتروني تتضمن التأشيرة وتأكيد عضويته في البرنامج، ليتم بعدها تفعيل البطاقة وتزويده بالتفاصيل المتعلقة بالمزايا والخدمات المتاحة.