تحديث في "آيفون" يمكنك من استخدام نفس الرقم على هاتفين

عندما يصل نظام iOS 27 في وقت لاحق من شهر سبتمبر الجاري، سيضم ميزة تُسمى "iPhone Handoff" تتيح للمستخدم التبديل بين هاتفين باستخدام رقم الهاتف نفسه.

وقد أُشير إلى الميزة لفترة وجيزة خلال الكلمة الرئيسية أثناء مؤتمر المطورين السنوي لشركة أبل في يونيو الماضي، لكن لم يُكشف آنذاك أي تفاصيل عنها.

والآن، ظهر مقطع تجريبي يوضح كيفية إعداد الميزة، وهي تعمل ضمن مركز الأجهزة (Device Hub) في Xcode 27. وتتيح الميزة إقران جهازي آيفون، بحيث يكون أحدهما الجهاز الأساسي والآخر بمثابة جهاز "مرافق" له، بحسب تقرير لموقع "ذا فيرج" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

ويبدو إطلاق الميزة في هذا التوقيت منطقيًا، مع اقتراب الموعد المتوقع لإطلاق آيفون ألترا القابل للطي.

وقد لا يرغب المستخدمون دائمًا في اصطحاب جهاز ضخم وباهظ الثمن معهم إلى الخارج. لذلك، ستتيح ميزة "Handoff" للمستخدمين التبديل مؤقتًا إلى جهاز قديم أرخص وأصغر حجمًا.

لكن هذه الميزة ستتطلب دعم شركات الاتصالات. وقد عُثر في الشفرة البرمجية للميزة على إشارات إلى شركتي T-Mobile US الأميركية وTelekom.de الألمانية، إلا أنه من غير المعروف ما إذا كان الدعم سيتوفر لدى شركات اتصالات أخرى.

وستتوفر ميزة "Handoff" في الإعدادات > البيانات الخلوية عند إطلاقها مع نظام iOS 27 المستقر، حيث يُحدد الإعداد جهاز آيفون واحدًا ليكون الهاتف الرئيسي الذي يضم شريحة eSIM الأساسية، بينما يحصل جهاز آيفون ثانٍ يعمل كجهاز "مرافق" على شريحة eSIM مرتبطة به.

وستبقى إعدادات البيانات الخلوية مركزية على الهاتف الرئيسي، بينما تنتقل مشاركة الموقع ديناميكيًا إلى الجهاز النشط حاليًا.

وبحسب المعلومات المتاحة حتى الآن، يبدو أن "Handoff" تختلف عن ميزات الاستمرارية (Continuity) الحالية من "أبل"، حتى لو أصبحت جزءًا من المظلة الأوسع لهذه الميزات عند إطلاقها.

فعلى سبيل المثال، تعتمد ميزات مثل إعادة توجيه الرسائل النصية وترحيل مكالمات FaceTime على جهاز مضيف نشط عبر Wi-Fi وBluetooth. أما "Handoff"، فتبدو مختلفة، إذ تعمل على مستوى الشبكة وشريحة eSIM بشكل أصلي.

وإذا ترك المستخدم هاتفه الرئيسي مغلقًا في المنزل، فسيظل هاتفه المرافق جهازًا خلويًا مستقلًا بالكامل، ويعمل باستخدام رقم هاتفه الحالي.