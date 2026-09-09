ساعة أبل الجديدة "تتذكر" ما يحدث حولك

كشفت شركة أبل، اليوم الأربعاء، عن Apple Watch Series 12 خلال حدثها السنوي «Surprise and shine»، الذي أُقيم في Apple Park بمدينة كوبرتينو في ولاية كاليفورنيا، وانطلق الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

ومن أبرز ما قدمته أبل في ساعتها الجديدة مجموعة من الميزات أطلقت عليها اسم Audio Intelligence، وتعتمد على الميكروفون المدمج وشريحة S11 وApple Intelligence لمساعدة المستخدم على تذكر ما قيل في المحادثات والتقاط المعلومات التي ربما فاتته.

وتتيح ميزة Siri Recap للساعة إعداد ملخص للمحادثة بعد انتهائها، يتضمن عنوانًا وأبرز النقاط والمعلومات، وحفظه داخل تطبيق Siri للعودة إليه لاحقًا. ويمكن للمستخدم تحديد متى وأين تعمل الميزة، أو إيقافها من مركز التحكم.

كما أضافت آبل ميزة Live Rewind، التي تتيح، عند الضغط مرتين على التاج الرقمي، استعادة ما قيل خلال آخر 15 ثانية وعرضه كنص على شاشة الساعة، مع إمكانية سؤال Siri عنه أو حفظه للرجوع إليه لاحقاً.

وأكدت أبل أن هذه الميزات لا تنشئ أو تحتفظ بتسجيلات صوتية؛ إذ تعالج شريحة S11 الصوت في جزء معزول أمنيًا، ثم تحذفه فوراً، فيما تكون ملخصات Siri Recap والنصوص الناتجة عن Live Rewind مشفرة من طرف إلى طرف.

وتأتي Series 12 أيضاً بنظام جديد للاستشعار الصحي، مع قياس معدل نبض القلب كل خمس ثوانٍ، وقياسات أكثر تكراراً لتباين معدل ضربات القلب (HRV)، إضافة إلى ميزة Readiness التي تمنح المستخدم تقييماً يومياً لمدى جاهزية الجسم، استناداً إلى النشاط والنوم والمؤشرات الحيوية.

وتبدأ الساعة من 399 دولاراً (نحو 1,465 درهماً إماراتياً)، فيما تبدأ المبيعات في 18 سبتمبر. أما ميزتا Siri Recap وLive Rewind، فتصلان تجريبياً في وقت لاحق من عام 2026، باللغة الإنجليزية في البداية، وتتطلبان هاتف iPhone يدعم Apple Intelligence.