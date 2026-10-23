تعرف إلى أسعار "iPhone Duo" القابل للطي في الإمارات



طرحت شركة «أبل» هاتفها الجديد القابل للطي «iPhone Duo» في أسواق الإمارات، اليوم، بأسعار تبدأ من 8,499 درهماً لنسخة 256 غيغابايت، وتصل إلى 13,599 درهماً للنسخة الأعلى بسعة تخزين تبلغ 2 تيرابايت.

وبحسب الأسعار المنشورة على الموقع الرسمي لشركة «أبل» في الإمارات، يتوافر الهاتف بأربعة خيارات للتخزين، إذ يبلغ سعر نسخة 512 غيغابايت 9,349 درهماً، فيما يصل سعر نسخة 1 تيرابايت إلى 11,049 درهماً.

ويبلغ الفارق السعري بين النسختين الأقل والأعلى سعة 5,100 درهم، ما يتيح للمستهلكين اختيار النسخة المناسبة لاحتياجاتهم وميزانياتهم.

شاشة قابلة للطي وتجربة استخدام جديدة

ويأتي «iPhone Duo» بتصميم قابل للطي، يتيح استخدامه هاتفاً ذكياً بشاشة خارجية قياسها 5.4 بوصة، أو فتحه للاستفادة من شاشة داخلية قياسها 7.6 بوصة، بما يوفر مساحة أكبر لمشاهدة المحتوى وتشغيل التطبيقات وتنفيذ مهام متعددة في الوقت نفسه.

ووفقاً لما أعلنته «أبل» عند الكشف عن الجهاز في سبتمبر 2026، يأتي الهاتف بشاشتي Super Retina XDR، مع دعم تقنية ProMotion ومعدل سطوع يصل إلى 3000 شمعة في ذروته للاستخدام الخارجي. ويعمل بمعالج A20 Pro، مع نظام تشغيل iOS 27، إلى جانب ميزات الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence.

ويضم الهاتف أيضاً نظاماً للكاميرات الخلفية يتكون من كاميرا رئيسية بدقة 48 ميغابكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 48 ميغابكسل، فضلاً عن كاميرا للمكالمات عبر FaceTime مدمجة أسفل الشاشة الداخلية، وفق المواصفات الرسمية للشركة.

ويمثل الجهاز توجهاً جديداً في تصميم هواتف «أبل»، عبر الجمع بين حجم الهاتف الذكي وإمكانية الاستفادة من شاشة أكبر عند فتحه، مع التركيز على تعدد المهام واستهلاك المحتوى.