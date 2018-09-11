929 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حقّقت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 929 مليون درهم.

وأفادت الدائرة في بيان، بأنها شهدت تسجيل 181 مبايعة بقيمة 247 مليون درهم، منها 18 مبايعة لأراض بقيمة 83 مليون درهم، و163 مبايعة لشقق وفلل بقيمة 164 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات 682 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 28 مليون درهم في منطقة محيصنة الرابعة، تليها مبايعة بسبعة ملايين درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني، بينما تصدرت «الحبية الثالثة» المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت ست مبايعات بقيمة 13 مليون درهم، تلتها منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بتسجيلها مبايعتين بـ13 مليون درهم.

وكانت أهم مبايعات الشقق والفلل، مبايعة بستة ملايين درهم في منطقة مرسى دبي، تلتها مبايعة بأربعة ملايين درهم في منطقة الخليج التجاري.

وتصدرت «الخليج التجاري» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 41 مبايعة بقيمة 46 مليون درهم، تلتها منطقة ورسان الأولى بتسجيلها 18 مبايعة بسبعة ملايين درهم.

«الخليج التجاري» تصدرت المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل.