641 مليون درهم قيمة تصرّفات عقارات دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت تصرفات العقارات في دبي، أمس، أكثر من 641 مليون درهم.

وأفاد التقرير اليومي للتصرفات، الذي يصدر عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي، بأن الدائرة شهدت، أمس، تسجيل 113 مبايعة، بقيمة 171 مليون درهم، منها تسع مبايعات للأراضي بقيمة 31 مليون درهم، و104 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 140 مليون درهم.

ولفت التقرير إلى أن أهم مبايعات الأراضي جاءت بقيمة سبعة ملايين درهم في منطقة جميرا الأولى، تليها مبايعة بقيمة خمسة ملايين درهم في منطقة الثنية الرابعة، تليها مبايعة بقيمة أربعة ملايين درهم في منطقة جميرا الأولى.

وأشار إلى أن منطقة الحبية الثالثة تصدرت المناطق من حيث عدد المبايعات مسجلة أربع مبايعات بقيمة ثمانية ملايين درهم، تلتها منطقة جميرا الأولى بتسجيلها مبايعتين بقيمة 11 مليون درهم. وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 14 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة ستة ملايين درهم في المنطقة نفسها.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة سبعة ملايين درهم، وتلتها منطقة البرشاء جنوب الثانية بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم، وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها تسع مبايعات بقيمة 38 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 470 مليون درهم، منها 19 رهناً لأراضي بقيمة 442 مليون درهم، و23 رهناً لفلل وشقق بقيمة 28 مليون درهم.