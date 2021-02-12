مصطلح في العناوين.. «انهيار سوق الأسهم»

المصدر: إعداد : سامح عوض الله

«انهيار سوق الأسهم» هو انخفاض سريع وغير متوقع في كثير من الأحيان في أسعار الأسهم.

ويمكن أن يحدث انهيار سوق الأسهم حدثاً كارثياً كبيراً، أو أزمة اقتصادية، أو انهيار فقاعة مضاربة طويلة الأجل، كما يمكن أن يؤدي الهلع العام بشأن انهيار سوق الأسهم إلى البيع الذي يخفض الأسعار بشكل أكبر.

وتشمل الانهيارات الشهيرة في سوق الأسهم تلك التي حدثت خلال الكساد الكبير عام 1929، والاثنين الأسود عام 1987، والأزمة المالية عام 2008. وقد يشير انهيار سوق الأسهم إلى وجود مشكلة اقتصادية في المستقبل، ويمكن أن تتفاقم حوادث السوق بسبب الخوف وسلوك القطيع بين المستثمرين المذعورين للبيع.

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