4 سلع رفعت مبيعات سوق دبي الحرة في 2019

أعلنت سوق دبي الحرة، أمس، عن تسجيل مبيعاتها السنوية خلال العام الماضي، رقما قياسيا بلغ أكثر من 7.4 مليارات درهم.

وأوضحت السوق في بيان، أن السوق قدمت لعملائها في الذكرى 36 لتأسيسها (20 ديسمبر 2019)، عرض خصومات بنسبة 25% على مجموعة واسعة من السلع، الأمر الذي قفز بالمبيعات اليومية إلى مستويات جديدة، مسجلة في يوم ذكرى التأسيس 190.2 ألف معاملة بيع، بلغت قيمتها 111.65 مليون درهم.

وبين النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، كولم مكلوغلين، أن السوق سجلت خلال العام الماضي ما يزيد على 24.2 مليون معاملة بيع، أي ما يعادل 66.5 ألف معاملة يومياً، فيما تجاوز إجمالي عدد الوحدات السلعية التي تم بيعها 64.5 مليون وحدة.

وأضاف مكلوغلين أن الأصناف الأربعة الأكثر مبيعاً شملت العطور، ومستحضرات التجميل، والتبغ، والإلكترونيات، حيث ارتفعت مبيعات العطور 2% خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2018، مسجلة 1.124 مليار درهم، ومسهمة بنسبة 15% من إجمالي المبيعات السنوية.

وتابع أن مستحضرات التجميل سجلت 748.7 مليون درهم لتسهم بنسبة 11% من إجمالي عائدات السوق، بينما حلت مبيعات التبغ في المركز الثالث بعد أن سجلت 817.1 مليون درهم وأسهمت بـ11% أيضاً من إجمالي العائدات، تلتها مبيعات الإلكترونيات التي سجلت 558.05 مليون درهم.

وأفاد مكلوغلين بأن مبيعات السوق في صالات «المغادرون» حققت 6.6 مليارات درهم لتسهم بنسبة 89% من إجمالي المبيعات السنوية، فيما بلغ إجمالي مبيعات السوق في صالات «القادمون» 664.2 مليون درهم أي ما يعادل 9% من إجمالي مبيعات العام 2019.

وأشار مكلوغلين إلى العديد من المشروعات التي أنجزتها سوق دبي الحرة العام الماضي، قائلا: «استثمرنا في عدد من التجديدات الرئيسة في الصالة (B)، بما في ذلك افتتاح (بوتيك شانيل)، ومتجر (مايسون كريستيان ديور)، و(بوتيك غوتشي)».

وأضاف: «نتطلع خلال الشهر الجاري إلى افتتاح التوسعة الإضافية الجديدة على مساحة 1100 متر مربع في صالة (القادمون) في المبنى (رقم 3) الذي سيكون مرئياً للمسافرين على نحو أفضل في منطقة الأمتعة، وسنواصل المرحلة الثانية من تجديدات محال (فود بلس) في الصالة (B)».

دبي - الإمارات اليوم

