أبوظبي – وام

يواصل قطاع الطيران في دولة الإمارات تسجيل مؤشرات نمو على مستوى حركة المسافرين والشحن الجوي، بالتزامن مع تنفيذ مشاريع لتوسعة المطارات وتطوير بنيتها التحتية، وتوسيع شبكات الوجهات الدولية للناقلات الوطنية، وتحديث أساطيلها، في ظل تنامي الطلب على السفر وتعزيز الربط الجوي مع الأسواق العالمية.

وتعكس بيانات المطارات والناقلات الوطنية استمرار الاستثمارات في رفع الطاقة الاستيعابية وتطوير المرافق والخدمات، بما يدعم قدرة القطاع على استيعاب النمو المتوقع في حركة السفر والتجارة والخدمات اللوجستية.

واستقبل مطار دبي الدولي 50.4 مليون مسافر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، فيما بلغ عدد المسافرين خلال الربع الثالث 18.8 مليون مسافر. وسجل أغسطس أعلى حركة شهرية خلال الفترة، باستقباله 6.6 ملايين مسافر.

ويرتبط المطار حالياً بـ235 وجهة في 101 دولة عبر 57 شركة طيران، فيما بلغ إجمالي حركة الطائرات 243 ألف حركة خلال الأشهر التسعة الأولى، وتعامل مع 1.215 مليون طن من الشحن الجوي.

وتواصل مطارات دبي تنفيذ مشاريع لتحديث وتطوير مرافق مطار دبي الدولي ومركز دبي ورلد سنترال، تشمل تحسين جسر الوصول إلى المبنى رقم 3، وتطوير شبكة الطرق والمداخل المؤدية إلى المبنيين رقم 1 و3، إلى جانب تطوير ساحات الطيران لتعزيز المرونة التشغيلية.

كما تتضمن المشاريع توسيع وتحديث مرافق صعود الطائرات عن بُعد وأنظمة مناولة الأمتعة، وتطوير مبنى المسافرين ومرافق الصعود في مطار آل مكتوم الدولي، بما يدعم عمليات فلاي دبي وخطط توسع أسطولها.

وتبلغ الميزانية المخصصة لهذه المشاريع 16 مليار درهم، فيما تجاوزت قيمة العقود التي تمت ترسيتها 7.5 مليارات درهم.

وفي مشروع تطوير مطار آل مكتوم الدولي، تمت ترسية مجموعة جديدة من العقود بقيمة تقارب 56.5 مليار درهم، ليرتفع إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها إلى نحو 80 مليار درهم. وتشمل العقود الجديدة أعمال إنشاء مباني المسافرين وبوابات الطائرات ومرافق النقل والطاقة والبنية التحتية والخدمات الرئيسية للمطار.

وفي أبوظبي، سجلت مطارات الإمارة 8.61 ملايين مسافر خلال الربع الثالث من عام 2026، بنمو 1.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما استقبل مطار زايد الدولي 8.45 ملايين مسافر خلال الفترة ذاتها، بزيادة 1.2%.

وبلغ إجمالي الشحن الجوي عبر شبكة مطارات أبوظبي 225 ألفاً و298 طناً خلال الربع الثالث، بنمو 11.4%، فيما سجل مطار زايد الدولي 49 ألفاً و427 حركة طائرات.

كما أطلقت الاتحاد للطيران والعربية أبوظبي خطوطاً جوية جديدة خلال الفترة، بما يدعم حركة السفر والتجارة والسياحة، ويوسع خيارات الربط الجوي من العاصمة.

وفي الشارقة، استقبل مطار الشارقة الدولي 11 مليوناً و601 ألفاً و728 مسافراً خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، فيما تجاوز عدد المسافرين خلال عام 2025 نحو 19.4 مليون مسافر، بنمو 13.9% مقارنة بعام 2024.

ويرتبط المطار بأكثر من 100 وجهة عالمية، ويواصل تنفيذ مشروع لتوسعة مبنى المسافرين وتطوير الخدمات عبر توظيف الحلول الرقمية، فيما تبلغ قيمة حزمة مشروعاته التطويرية 2.4 مليار درهم، وتستهدف رفع الطاقة الاستيعابية إلى أكثر من 25 مليون مسافر سنوياً بحلول نهاية عام 2027.

وأعلنت طيران الإمارات إطلاق خط جوي مباشر بين دبي وهلسنكي، ليكون أول خط جوي مباشر يومي على مدار العام بين دولة الإمارات وفنلندا.

وتواصل الناقلة تنفيذ برنامج لتحديث 219 طائرة، يشمل تطوير المقصورات الداخلية وإضافة الدرجة السياحية الممتازة. وأعلنت في سبتمبر وصول عدد الطائرات التي شملها البرنامج إلى 104 طائرات، مع استهداف رفع العدد إلى 116 طائرة بحلول ديسمبر 2026.

كما تجاوز عدد الطائرات المزودة بالدرجة السياحية الممتازة 137 طائرة، مع خطة لرفع العدد إلى 155 طائرة بنهاية العام.

بدورها، واصلت فلاي دبي تعزيز شبكة وجهاتها الدولية، وشملت أبرز إضافاتها خلال عام 2026 إطلاق واستئناف رحلات إلى حلب وبنغازي وبانكوك، إلى جانب إطلاق رحلات يومية مباشرة إلى بوكارا في نيبال اعتباراً من سبتمبر، لتصبح الوجهة الثانية للناقلة في البلاد بعد كاتماندو، وأول خط جوي دولي منتظم يربط بوكارا بدبي مباشرة.