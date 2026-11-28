توقع مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب، رضوان ساجان، ارتفاع أسعار العقارات في دبي بنسبة تتراوح بين 5 و10% خلال عام 2027، مرجحاً استمرار صعود الأسعار تدريجياً، في ظل ارتفاع تكاليف البناء وزيادة أسعار المواد الخام.

وأوضح ساجان، خلال حواره مع برنامج «مؤسسون» على «CNN الاقتصادية»، أن تكلفة البناء في أحد مشاريع المجموعة ارتفعت بنحو 20 إلى 25% مقارنة بالتكاليف المتوقعة سابقاً، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار المواد الخام دفع المقاولين إلى التردد في تقديم عروض أسعار، ما جعل تحديد تكلفة البناء للقدم المربعة وفق الأسعار السابقة أمراً غير ممكن.

وأضاف أن الأراضي المميزة في دبي مرشحة لارتفاعات تتراوح بين 30 و50% خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة، مؤكداً أنه يتوقع ارتفاع الأسعار بنسبة لا تقل عن 10%، وليس انخفاضها.

وأشار ساجان إلى أن الاعتقاد بانخفاض أسعار العقارات قد يكون خطأً كبيراً، معتبراً أن من يؤجل قرار الشراء قد لا يتمكن من الحصول على العقار بالسعر الحالي مجدداً، في ظل عدم قدرة المطورين على إطلاق مشاريع جديدة بالأسعار السابقة.

وحذر من أن تأجيل الشراء قد يعني دفع أسعار أعلى بنسبة تتراوح بين 10 و15% مقارنة بما كان يمكن دفعه خلال عام 2026، مؤكداً أن الفرصة الحالية قد لا تتكرر في ظل ارتفاع تكاليف التطوير والبناء.