أبوظبي - وام

أنجزت وزارة المالية إصدار أول سندات خزينة رقمية للحكومة الاتحادية بقيمة 180 مليون درهم (نحو 50 مليون دولار) لأجل سنتين، وبعائد سنوي حتى تاريخ الاستحقاق بلغ 4.98%، باستخدام التقنيات الرقمية عبر البنية التحتية الرقمية للأسواق المالية «D-FMI» التابعة لمجموعة «يوروكلير» (Euroclear) والمدرجة في بورصة «ناسداك دبي»، وذلك بالتزامن مع تحقيق مزاد شهر نوفمبر لسندات وصكوك الخزينة الاتحادية إصدارات إجمالية بقيمة 920 مليون درهم استقطبت طلبات بقيمة 3.04 مليارات درهم.

ويُمثل هذا الإصدار، وفق ما أعلنته وزارة المالية، خطوة استراتيجية ونوعية تعكس توجه دولة الإمارات نحو تطوير أسواق رأس المال وسوق الدين المحلي وتبني التقنيات المالية الحديثة في إدارة الدين العام، حيث نفذ في إطار برنامج سندات الخزينة الحكومية بالاعتماد على بنية تحتية رقمية تتيح إصدار السندات وتسويتها رقمياً، مع الحفاظ على التكامل مع أنظمة التسوية والتوزيع التقليدية، بما في ذلك إدراجه للتداول في السوق الثانوية على «ناسداك دبي» اتساقاً مع برامج سندات وصكوك الخزينة الاتحادية الأوسع.

وأكد وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، أن نجاح إصدار أول سندات خزينة رقمية للحكومة الاتحادية مقومة بالدرهم الإماراتي، يُمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير سوق الدين المحلي، ويعكس التزام دولة الإمارات بتبني الحلول المالية المبتكرة، وتعزيز كفاءة البنية التحتية للأسواق المالية، موضحاً أن الإصدار يُشكل خطوة نوعية في تحديث آليات إصدار وتسوية الأوراق المالية الحكومية بالاعتماد على التقنيات المالية المتقدمة، بما يسهم في تطوير أسواق رأس المال وتعزيز كفاءتها وتنافسيتها، ويرسّخ مكانة دولة الإمارات مركزاً رائداً للابتكار المالي إقليمياً ودولياً. وجرى تخصيص إصدار سندات الخزينة الرقمية بالتساوي على البنوك المتعاملة الرئيسة الستة وفق آلية تخصيص مستقلة، وتحديد عائده بالاستناد إلى نتائج مزاد سندات الخزينة التقليدية، بمشاركة كل من بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك المشرق، وبنك «إتش إس بي سي»، وبنك «ستاندرد تشارترد».