موقع الإمارات اليوم

يتّجه الدولار الأميركي نحو تحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي، في أطول سلسلة صعود له منذ عامين، بعدما ارتفع مؤشر ”بلومبيرغ“ الفوري للدولار بنسبة 1.9% خلال نوفمبر، متفوّقاً على جميع عملات مجموعة العشر، بما فيها الين الياباني والفرنك السويسري.

وجاء هذا الصعود مدفوعاً بتراجع أسهم التكنولوجيا، وقوة النمو الاقتصادي، وتسارع التضخم، إذ استقر الدولار قرب أعلى مستوياته منذ أبريل 2025، بعد أن دخل مؤشر ”ناسداك 100“ لفترة وجيزة في سوق هابطة، وبلغ أحد مقاييس التضخم الرئيسية أعلى مستوى له منذ عام 2023.

وتتعامل الأسواق مع رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل على أنه شبه محسوم، مع ترجيح زيادتين إضافيتين قبل منتصف العام المقبل، في وقت عزّزت فيه موجة بيع الأسهم الطلب على الدولار بوصفه ملاذاً آمناً.

ويتوقّع عدد من استراتيجيي ”وول ستريت“ استمرار قوة الدولار حتى مطلع عام 2027، مدعوماً بطفرة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي وتدفقات المستثمرين الأجانب نحو أسهم الشركات الأميركية، بحسب موقع ”بريفس“.