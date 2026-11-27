أبوظبي - وام

أنجزت وزارة المالية إصدار أول سندات خزينة رقمية للحكومة الاتحادية بقيمة 180 مليون درهم (نحو 50 مليون دولار أميركي) لأجل سنتين وبعائد سنوي حتى تاريخ الاستحقاق بلغ 4.98%، باستخدام التقنيات الرقمية عبر البنية التحتية الرقمية للأسواق المالية “D-FMI” التابعة لمجموعة “يوروكلير” (Euroclear) والمدرجة في بورصة “ناسداك دبي”، وذلك بالتزامن مع تحقيق مزاد شهر نوفمبر لسندات وصكوك الخزينة الاتحادية إصدارات إجمالية بقيمة 920 مليون درهم استقطبت طلبات بقيمة 3.04 مليار درهم.

ويمثل هذا الإصدار، وفق ما أعلنته وزارة المالية، خطوة إستراتيجية ونوعية تعكس توجه دولة الإمارات نحو تطوير أسواق رأس المال وسوق الدين المحلي وتبني التقنيات المالية الحديثة في إدارة الدين العام، إذ نُفّذ في إطار برنامج سندات الخزينة الحكومية بالاعتماد على بنية تحتية رقمية تتيح إصدار السندات وتسويتها رقمياً، مع الحفاظ على التكامل مع أنظمة التسوية والتوزيع التقليدية، بما في ذلك إدراجه للتداول في السوق الثانوية على “ناسداك دبي” اتساقاً مع برامج سندات وصكوك الخزينة الاتحادية الأوسع، بما يعزز كفاءة العمليات المالية ويدعم التحول التدريجي نحو توظيف التقنيات الحديثة في إصدار وتداول أدوات الدين السيادية.

وأكد وزير دولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني، أن نجاح إصدار أول سندات خزينة رقمية للحكومة الاتحادية مقومة بالدرهم الإماراتي يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير سوق الدين المحلي، ويعكس التزام دولة الإمارات بتبني الحلول المالية المبتكرة وتعزيز كفاءة البنية التحتية للأسواق المالية، موضحاً أن الإصدار يشكل خطوة نوعية في تحديث آليات إصدار وتسوية الأوراق المالية الحكومية بالاعتماد على التقنيات المالية المتقدمة، بما يسهم في تطوير أسواق رأس المال وتعزيز كفاءتها وتنافسيتها، ويرسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً رائداً للابتكار المالي إقليمياً ودولياً.

وقال: “يأتي هذا الإنجاز ثمرة للتعاون مع شركائنا من المؤسسات المالية الدولية والمحلية، ويمثل خطوة عملية نحو استكشاف فرص أوسع لاستخدام تقنيات السجلات الموزعة في أسواق الدين السيادية، فيما سنواصل تقييم نتائج هذه التجربة والاستفادة منها في تطوير الإصدارات المستقبلية، بما يعزز تنافسية الأسواق المالية الإماراتية“.

وجرى تخصيص إصدار سندات الخزينة الرقمية بالتساوي على البنوك المتعاملة الرئيسية الستة وفق آلية تخصيص مستقلة، وتحديد عائده بالاستناد إلى نتائج مزاد سندات الخزينة التقليدية، بمشاركة كل من بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك المشرق، وبنك “إتش إس بي سي”، وبنك “ستاندرد تشارترد”.

ونُفّذ الإصدار الرقمي في إطار شراكة إستراتيجية جمعت عدداً من المؤسسات المالية المحلية والعالمية الرائدة لتكامل الخبرات والقدرات التقنية والمالية، حيث وفرت “يوروكلير” (Euroclear) البنية التحتية الرقمية للإصدار والتسوية، وتولى بنك “ستاندرد تشارترد” (Standard Chartered) دور وكيل التسوية، واضطلع “سيتي بنك” (Citi) بدور وكيل الإصدار والدفع، فيما تولى بنك الإمارات دبي الوطني (Emirates NBD) دور وكيل الهيكلة.

وفي سياق متصل، شملت القيمة الإجمالية لإصدارات مزاد نوفمبر لسندات وصكوك الخزينة البالغة 920 مليون درهم، تخصيص 550 مليون درهم لشريحة صكوك الخزينة المستحقة في سبتمبر 2031 بعائد حتى الاستحقاق بلغ 5.00%، و370 مليون درهم للشريحة الجديدة لسندات الخزينة التقليدية المستحقة في نوفمبر 2028 بعائد 4.98%، محققاً معدل تغطية بلغ 2.8 مرة بعد استقطابه طلبات بقيمة 3.04 مليار درهم.

من جانبهم، أشاد شركاء الإصدار الرقمي بالمبادرة؛ إذ أعربت الرئيس التنفيذي لمجموعة “يوروكلير” (Euroclear) فاليري أوربان، عن الفخر بالتعاون مع وزارة المالية في دولة الإمارات لتنفيذ هذا الإصدار السيادي الرقمي التاريخي عبر منصة “D-FMI”، مشيرة إلى أنه يشكل مثالاً بارزاً على انتقال الابتكار من مرحلة التجربة إلى التطبيق العملي عند دمج القدرات الرقمية مع بنية تحتية موثوقة ومرنة للأسواق المالية، وأن الربط بين الأسواق الرقمية والتقليدية يعزز الكفاءة والترابط ويسهم في تهيئة الظروف لتوسيع نطاق أسواق رأس المال الرقمية.

وقال الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و“ناسداك دبي“ حامد علي: ”يؤكد إدراج أول سندات خزينة رقمية مقومة بالدرهم الإماراتي في ناسداك دبي فرص الربط المباشر بين عمليات الإصدار والتسوية الرقمية وبورصة مالية راسخة، ما يتيح للمستثمرين الاستفادة من مستويات الشفافية وإمكانية التداول في السوق الثانوية التي يتوقعونها من أدوات الدين السيادية المدرجة ضمن صيغة رقمية مبتكرة، ونعتز بالبناء على شراكتنا الممتدة مع وزارة المالية في برامج سندات وصكوك الخزينة الاتحادية، وسنواصل دعم نمو سوق دين محلية بالدرهم تتسم بالعمق والتنافسية“.

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني هشام عبدالله القاسم: “يمثل هذا الإصدار الرقمي خطوة مهمة في مسيرة تطوير سوق الدين المحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويؤكد الدور الذي يمكن أن تؤديه التكنولوجيا في دعم المرحلة المقبلة من تطور أسواق رأس المال، ويسعد مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني أن تدعم وزارة المالية في المضي قدماً بهذه الرؤية، من خلال توظيف خبراتها في المبادرات التي تسهم في تعزيز البنية التحتية المالية للدولة وترسيخ تنافسيتها على المستوى الدولي“.

بدورها، قالت الرئيس التنفيذي لـ“ستاندرد تشارترد” في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وباكستان رولا أبو منه: “سعدنا بأن نسهم في إنجاح هذا الإصدار المبتكر، وأن ندعم جهود وزارة المالية في الربط بين البنية التحتية الرقمية وشبكة المتعاملين الرئيسيين، ويشكل هذا التعاون خطوة مهمة نحو توظيف التقنيات الحديثة في أسواق الدين السيادي، مع الحفاظ على كفاءة ومتانة منظومة التوزيع والتسوية القائمة واتساع نطاقها“.

من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية لدى “سيتي بنك” في دولة الإمارات العربية المتحدة شمسة الفلاسي: “نعتز بدعم وزارة المالية في هذا الإصدار الرقمي من خلال دورنا وكيلاً للإصدار والدفع، ويمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تطوير حلول الإصدار والتسوية الرقمية للأوراق المالية، ويؤكد أهمية التعاون بين المؤسسات المالية والبنية التحتية للأسواق لدعم الابتكار في أسواق رأس المال“.

وتواصل وزارة المالية تطوير سوق الدين المحلي من خلال تنويع أدوات الدين الحكومية وتبني الحلول المالية المبتكرة، بما يعزز كفاءة الأسواق المالية ويدعم بناء منظومة متطورة ومستدامة لإدارة الدين العام.