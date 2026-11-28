يدخل قرار الاتحاد الأوروبي بفرض قيود مؤقتة على استيراد السيارات الهجينة الصينية والهجينة القابلة للشحن حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من ديسمبر المقبل، عبر نظام حصص يستمر حتى 18 يونيو.

وتسمح الإجراءات باستيراد ما يزيد قليلاً على 191 ألف سيارة خلال الفترة المحددة، في إطار اتفاق توصل إليه الاتحاد الأوروبي والصين في أكتوبر الماضي، يقضي بتحديد الواردات السنوية عند 350 ألف سيارة.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان صحافي، إن هذه القيود ضرورية لحماية الصناعة الأوروبية من الارتفاع الحاد في واردات السيارات الصينية.

وتأتي الخطوة بالتزامن مع تحقيق تجاري أوروبي مستمر يهدف إلى وضع قيود طويلة الأمد على الواردات، فيما تشمل الحصص أيضاً دولاً تستورد السيارات الصينية، من بينها اليابان وتركيا والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.