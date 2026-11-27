ترجمة موقع الإمارات اليوم

أوقفت شركة ”إنفيديا“ شحنات رقائقها إلى دول جنوب شرق آسيا، في وقت تعمل فيه واشنطن على تقييد وصول الصين إلى قدرات الحوسبة الأميركية، بحسب ما أورده موقع ”سيمافور“.

وذكرت صحيفة ”نيويورك تايمز“ أن طلبيات المشترين في ماليزيا وسنغافورة وتايلاند وإندونيسيا جُمّدت. وهذه دول شهدت طفرة كبيرة لأنها أتاحت لشركات الحوسبة السحابية الصينية العملاقة وصولاً قانونياً إلى رقائق ”إنفيديا“ الخاضعة لقيود التصدير.

ولا يهدد هذا التوقف أعمال ”إنفيديا“ المربحة في المنطقة فحسب، إذ سجّل فرعها في سنغافورة إيرادات بلغت 104 مليارات دولار في عام 2025، وفقاً لصحيفة ”فايننشال تايمز“. بل يهدد أيضاً مشاريع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في واحدة من أسرع أسواق مراكز البيانات نمواً في العالم، بحسب وكالة ”رويترز“.

وفي ظل التدقيق في علاقة الرئيس التنفيذي لـ”إنفيديا“ بمسؤولة تنفيذية مقيمة في سنغافورة، تشدّد الولايات المتحدة إجراءاتها ضد تصدير الرقائق وتهريبها. وقالت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ إن هذه الخطوات ”وضعت أميركا فجأة في موقع القيادة“ في أهم سباق تكنولوجي ضمن التنافس بين القوتين العظميين.