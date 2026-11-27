زاد عيشو - دبي

أظهرت الاضطرابات الإقليمية الأخيرة أن ضمان تدفق البضائع إلى الأسواق لا يعتمد على وجود موانئ قادرة على استقبال السفن فحسب، بل يتطلب شبكة متكاملة من الموانئ والمناطق الحرة والمستودعات ومرافق التخزين والتوزيع، تستطيع التعامل مع المتغيرات وتوفير أكثر من خيار أمام حركة التجارة، بما يضمن استمرار وصول السلع الأساسية، وفي مقدمتها الأغذية، إلى الأسواق وملايين المستهلكين.

وفي هذا السياق، لم يقتصر دور مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) على توظيف انتشارها الجغرافي وقدراتها التشغيلية لضمان استمرار حركة البضائع خلال الاضطرابات، وإنما امتد إلى مواصلة توسيع بنيتها التحتية واستثماراتها في الموانئ والمناطق الاقتصادية والخدمات اللوجستية، بما يعزز قدرة شبكتها على خدمة التجارة في الظروف الاستثنائية، ويوفر خيارات أوسع للشركات والمتعاملين، وفي إطار ضمان تدفق السلع الغذائية، برز دور «الممر الأخضر» الذي أسهم، بين الأول من مارس و30 يونيو 2026، في تسهيل حركة 33.9 مليار درهم من البضائع. وشملت هذه الشحنات منتجات غذائية بقيمة تجاوزت 5.3 مليارات درهم، بما يعكس أهمية الممر في دعم انسيابية الإمدادات الغذائية ووصولها إلى أرفف المتاجر.

شبكة مترابطة

وقال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية للموانئ والمحطات في مجموعة موانئ دبي العالمية في دول مجلس التعاون الخليجي، شهاب الجسمي، إن المجموعة تواصل تطوير شبكة مترابطة من الأصول والمرافق اللوجستية في الإمارات والمنطقة، تشمل الموانئ والمناطق الحرة والمستودعات ومراكز الخدمات، بما يتيح ربط عمليات المناولة والتخزين والتوزيع بالأسواق النهائية.

وأوضح الجسمي لـ«الإمارات اليوم» أن هذا التكامل يمثل امتداداً للقدرات التي أظهرت أهميتها خلال الاضطرابات الإقليمية، إذ لا تتوقف مرونة سلاسل الإمداد عند توفير مسارات بديلة لنقل البضائع، وإنما ترتبط أيضاً بوجود بنية تحتية قادرة على استقبال الشحنات وتخزينها، وإدارة عملياتها وتوزيعها وفق احتياجات الأسواق.

وأشار الجسمي إلى أن المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، تواصل تسجيل معدلات إشغال مرتفعة، مع تجاوز الإشغال الإجمالي 90% عبر فئات الأصول، لافتاً إلى أن إشغال الأراضي بلغ 94%، والمستودعات 99%، بينما سجل إشغال المكاتب أعلى مستوياته منذ عقد.

وأضاف أن «جافزا» استقطبت استثمارات جديدة تجاوزت مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام، في مؤشر إلى استمرار الطلب على المساحات والأصول التي توفرها المنطقة الحرة، وما تقدمه من خدمات مرتبطة بالتجارة والتصنيع والتخزين والتوزيع.

ضمان استمرار وصول السلع الأساسية وفي مقدمتها الأغذية إلى الأسواق. أرشيفية

أهمية «جافزا»

وبيّـن الجسمي أن أهمية «جافزا» لا تقتصر على كونها منطقة حرة تضم أكثر من 12 ألف شركة، بل تمتد إلى دورها باعتبارها امتداداً عملياً لمنظومة ميناء جبل علي، إذ توفر للشركات والمستثمرين بيئة متكاملة تجمع بين الميناء والمستودعات ومقدمي الخدمات اللوجستية، بما يتيح إنجاز عمليات التخليص والتخزين والتوزيع وإعادة التصدير. ولفت إلى أن الطلب على الأصول والخدمات في المنطقة الحرة يستند إلى مجموعة من العوامل، من بينها مشروعات البنية التحتية والإنشاءات في دولة الإمارات، ونمو التجارة الإلكترونية، إلى جانب توسع شركات الخدمات اللوجستية للغير، التي تحتاج إلى مساحات ومستودعات ومرافق تتيح لها إدارة عمليات التخزين والتوزيع وخدمة الأسواق.

جدة.. تعزيز القدرات

وفي السعودية، أوضح الجسمي أن «دي بي ورلد» تواصل تطوير محطة الحاويات الجنوبية في ميناء جدة الإسلامي، ضمن استثمارات تتجاوز 800 مليون دولار، تستهدف تعزيز قدرات الميناء ورفع كفاءة عملياته، مع التركيز على تطوير البنية التحتية والخدمات المرتبطة بمناولة البضائع، لاسيما الأغذية والسلع سريعة التلف.

وأشار إلى أن المجموعة رفعت سعة الحاويات المبردة في المحطة من 1200 إلى 2340 حاوية، كما طورت منشأة حديثة لفحص ما يصل إلى 75 حاوية مبردة في وقت واحد، بما يدعم سرعة التعامل مع الشحنات التي تتطلب درجات حرارة محددة، ويسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد الغذائية.

وأكد الجسمي أن تطوير قدرات مناولة الأغذية والسلع سريعة التلف كانت أولوية في عمليات المجموعة، حيث يتطلب هذا النوع من الشحنات تجهيزات متخصصة وسرعة في المناولة والتعامل مع متطلبات درجات الحرارة، بما يدعم كفاءة التعامل مع الشحنات الغذائية ويلبي احتياجات السوق.

ولفت الجسمي إلى أن محطة الحاويات الجنوبية سجلت مستويات قياسية في المناولة، خلال يوليو 2026، بعد برنامج توسعات استثمارية امتد بين أربع وخمس سنوات، أسهم في رفع طاقتها الاستيعابية إلى خمسة ملايين حاوية نمطية سنوياً.

رقم قياسي

وفي تأكيد لتنامي القدرات التشغيلية للمحطة، قالت «دي بي ورلد»، إن محطة الحاويات الجنوبية في ميناء جدة الإسلامي سجلت رقماً قياسياً شهرياً جديداً في مناولة الحاويات، خلال أكتوبر 2026، بعد تعاملها مع 242 ألفاً و96 حاوية نمطية، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 221 ألفاً و229 حاوية نمطية، والمسجل في يوليو الماضي، كأفضل أداء شهري لها منذ بدء تشغيل المحطة عام 1999.

وأوضحت أن محطة الحاويات الجنوبية تمثل جزءاً من شبكتها المتكاملة للخدمات اللوجستية في المنطقة، التي تربط حركة التجارة البحرية عبر ميناء جدة بخدمات النقل البري والتخزين والتوزيع، كما تواصل المجموعة تطوير مجمع جدة اللوجستي على مساحة 415 ألف متر مربع، بما يعزز قدرات الخدمات اللوجستية والتوزيع، ويوفر طاقة استيعابية إضافية بالقرب من الميناء.

وفي هذا الإطار، تبرز استثمارات «دي بي ورلد» في ميناء جدة الإسلامي باعتبارها امتداداً لدور الميناء، ضمن شبكة المجموعة الإقليمية التي أسهمت في استيعاب أحجام من الشحنات المحوّلة، ودعم انسيابية وصول البضائع.

وكشف الجسمي عن مشروع آخر للمجموعة في جدة يتمثل في تطوير مجمع لوجستي باستثمارات تبلغ 250 مليون دولار، ومن المقرر افتتاحه خلال الربع الأول من عام 2027، في إطار توسيع نطاق الخدمات التي تقدمها المجموعة في السوق السعودية.

الفجيرة.. تسريع جدول التشغيل

وفي دولة الإمارات، قال الجسمي، إن المجموعة تعمل على تطوير محطتي الرغيلات للحاويات متعددة الأغراض، ودبا للبضائع العامة في إمارة الفجيرة، بموجب امتياز يمتد 50 عاماً، وباستثمارات تبلغ نحو 2.5 مليار درهم على مدى سنوات عدة.

وأوضح أن المجموعة قدمت الجدول المستهدف لبدء التشغيل المرحلي للمحطتين إلى فترة تراوح بين 18 و24 شهراً، مقارنة بالتقدير السابق الذي كان يراوح بين 24 و30 شهراً، مشيراً إلى أن تنفيذ المشروعين سيتم على مراحل، وفقاً لمستويات الطلب واحتياجات السوق.

وبيّـن أن محطة الرغيلات الواقعة قرب مطار الفجيرة، ستوفر طاقة استيعابية تصل إلى نحو 2.5 مليون حاوية نمطية سنوياً، إلى جانب مناولة 1.7 مليون طن من البضائع العامة، و190 ألف وحدة مكافئة للسيارات سنوياً.

أما محطة دبا، بحسب الجسمي، فتصل طاقتها المستهدفة إلى مناولة 3.6 ملايين طن من البضائع العامة سنوياً، مع توسيع قدراتها في هذا المجال وفي خدمات الشحن بالدحرجة، بما يتيح التعامل مع أنواع مختلفة من البضائع واحتياجات المتعاملين.

وأكد الجسمي أن تشغيل المحطتين من شأنه رفع الطاقة الإجمالية لمناولة الحاويات لدى «دي بي ورلد» في دولة الإمارات من 19.4 مليون حاوية نمطية إلى نحو 22 مليون حاوية نمطية، مشيراً إلى أن محطة الرغيلات ستوفر بوابة مياه عميقة تتيح استقبال أحدث أجيال سفن الحاويات العملاقة.

وأوضح أن أهمية المشروعين لا ترتبط بزيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ فحسب، بل بربطهما بمنظومة المجموعة في الدولة، بما في ذلك ميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، عبر شبكة النقل الداخلي، بما يتيح تكامل الخدمات وتوزيع الأنشطة بحسب طبيعة البضائع ووجهاتها ومتطلبات المتعاملين.

وشدد الجسمي على أن تطوير محطتي الرغيلات ودبا لا يستهدف إيجاد بديل عن ميناء جبل علي، وإنما بناء منظومة موانئ إماراتية أكثر تكاملاً، تتوزع فيها الأنشطة والقدرات التشغيلية، وفقاً لوجهات البضائع وطبيعة الخدمات التي تحتاج إليها الشركات والمتعاملون.

استثمارات إقليمية مستمرة

وفي ما يتعلق بالاستثمارات الإقليمية، أكد الجسمي، استمرار المجموعة في تطوير منطقة اقتصادية خاصة على الحدود بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات، بهدف تعزيز الربط عبر الحدود وتوسيع نطاق الخدمات والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالتجارة والخدمات اللوجستية.

وأشار إلى أن المجموعة لم تعلق أياً من مشروعاتها الاستثمارية الإقليمية الكبرى، وتواصل العمل على تطوير شبكة الموانئ والخدمات اللوجستية والمناطق الاقتصادية، بما يعكس استمرار خططها الاستثمارية وتوجهها نحو تعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية.

وقال إن التجربة الأخيرة عززت خبرة المجموعة في إدارة الأزمات، وأسهمت في تطوير مستوى المرونة التشغيلية لديها، مقارنة بما كان عليه الوضع قبل الاضطرابات، موضحاً أن هذه المرونة تقوم على تنوع الأصول والقدرات، بما يشمل الموانئ والمحطات والمناطق الحرة والمستودعات، إلى جانب شبكات النقل البري والسككي والممرات الجمركية والشراكات.

وأكد الجسمي أن وجود هذه المكونات ضمن شبكة مترابطة يتيح التعامل مع المتغيرات التشغيلية، ويحد من اعتماد حركة البضائع على مسار واحد، بما يعزز قدرة المجموعة على مواصلة تقديم خدماتها في الأسواق التي تعمل فيها.

رابع أكبر مشغّل.. وشبكة محطات في 80 دولة

تحتل مجموعة موانئ دبي العالمية المرتبة الرابعة عالمياً بين أكبر مشغلي موانئ الحاويات في العالم، من حيث إجمالي الإنتاجية والقدرة الاستيعابية، حيث تدير قدرة استيعابية عالمية تصل إلى 110 ملايين حاوية نمطية، بحصة سوقية عالمية تبلغ نحو 10%، بحسب أحدث البيانات التي تعود إلى نوفمبر 2026.

وتمتد شبكة عمليات الشركة لتشمل أكثر من 80 دولة حول العالم، عبر ما يزيد على 590 وحدة أعمال، وتغطي مختلف مناطق العالم الرئيسة، مثل أوروبا والأميركتين وآسيا والمحيط الهادئ وأستراليا وإفريقيا.

وتطورت مجموعة موانئ دبي العالمية بنجاح من مشغل موانئ محلي إلى مزود عالمي رائد لحلول سلاسل الإمداد المتكاملة، وتضم قوة عاملة تتجاوز 120 ألف موظف، وتوزع أسواق وحدات أعمال الشركة على قطاعات رئيسة تشمل: الموانئ والمحطات البحرية، والمناطق الاقتصادية والحرة، وقطاع الخدمات اللوجستية الذي يغطي إدارة الشحن والنقل متعدد الوسائط لخدمة آلاف العملاء، عبر قطاعات حيوية مختلفة، إضافة إلى الخدمات البحرية والشحن مثل شركة الأحواض الجافة العالمية المتخصصة في إصلاح السفن والمنشآت البحرية.

%80 من تجارة السلع الدولية تُنقل بحراً

أكدت المؤسس المدير التنفيذي لشركة «سي سكوب» للاستشارات البحرية وإدارة المشروعات، عفت مصطفى، أن التوترات تمثل اختباراً صعباً لسلاسل الإمداد العالمية، وما يترتب على ذلك من ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وإطالة أوقات وصول البضائع.

وقالت إن تجربة «موانئ دبي العالمية»، خلال الاضطرابات الإقليمية، أظهرت أهمية امتلاك شبكة متكاملة من الموانئ والمرافق اللوجستية، وتكمن في قدرتها على إدارة حركة البضائع ضمن شبكة تتجاوز حدود الميناء الواحد، وتربط عمليات المناولة بالتخزين والتخليص الجمركي والنقل والتوزيع. وأوضحت أن هذا التكامل يمنح المجموعة قدرة أكبر على إعادة توجيه الشحنات عند حدوث اضطرابات في طرق الملاحة، ويحد من مخاطر تأخر الإمدادات، خصوصاً الأغذية والسلع الأساسية.

وأكدت أن الموقع الاستراتيجي لميناء جبل علي وتكامله مع المنطقة الحرة والمطارات وشبكات النقل، يعزز مكانة دبي مركزاً لربط الأسواق الآسيوية والأوروبية والإفريقية.

وبيّنت أن نحو 80% من حجم تجارة السلع الدولية يُنقل بحراً، بحسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، أي أن أي اضطراب في ممر بحري رئيس يصل أثره إلى كل بيت تقريباً.

وأكدت مصطفى أن قوة ميناء جبل علي لا تنبع من قدراته التشغيلية وموقعه الاستراتيجي فحسب، بل من المنظومة المتكاملة المحيطة به، والتي تضم المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، وشبكات النقل والمطارات والخدمات اللوجستية، وأوضحت أن مناولة الميناء نحو 15.6 مليون حاوية نمطية خلال 2025، وارتباطه بأكثر من 80 خدمة ملاحية أسبوعية تصل إلى 150 ميناء حول العالم، يعكسان مكانته في حركة التجارة الدولية.

اضطرابات طرق الشحن تمتد إلى قرارات الاستيراد وإدارة المخزون. أرشيفية (© Reza Akram )

خبراء: تكامل الموانئ وشبكات النقل يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة

من الموانئ إلى الأسواق.. منظومة لوجستية تحافظ على تدفق السلع

تكشف تجربة مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، وفقاً لمتخصصين في قطاع الشحن والإمداد وخبراء اقتصاديين، أن القيمة الاستراتيجية لشبكات الموانئ لا تكمن في حجم طاقتها الاستيعابية أو عدد السفن التي تستقبلها فقط، بل في قدرتها على توفير خيارات عملية للتجار والمستوردين، وإدارة انتقال البضائع بين وسائل النقل المختلفة، والمحافظة على انتظام الإمدادات في الظروف الاستثنائية.

محمد الريس: توفير مسار بديل واضح عندما يتعطل خط الشحن المعتاد، أبرز ما قدمته «دي بي ورلد» للتجار خلال الاضطرابات الإقليمية.

وقال المدير العام لوكالات «الريس للشحن»، محمد جاسم الريس، إن أبرز ما قدمته المجموعة للتجار خلال الاضطرابات الإقليمية، تمثل في توفير مسار بديل واضح عندما يتعطل خط الشحن المعتاد، مشيراً إلى أنها أتاحت في مارس 2026، بالتنسيق مع الجهات المختصة وخطوط الملاحة، تفريغ الحاويات في ميناءي خورفكان أو الفجيرة، ثم نقلها براً، تحت الرقابة الجمركية، إلى ميناء جبل علي، حيث يستكمل المستورد إجراءات التخليص المعتادة.

وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أن أهمية هذا الترتيب لا تقتصر على تغيير ميناء وصول الشحنة، وإنما في ضمان استمرار انتقالها إلى وجهتها، ومنح التاجر تصوراً واضحاً عن مسار البضاعة وموعد وصولها، بما يساعده على التخطيط للتسليم وإبلاغ عملائه بالمواعيد المتوقعة، حيث إن وجود ميناء بديل لا يكفي وحده إذا لم تتوافر وسيلة عملية لنقل الحاويات منه، أو إذا أدى تغيير المسار إلى تعقيدات إضافية في الإجراءات.

وأضاف الريس أن نقل أكثر من مليون حاوية، خلال بضعة أشهر، من موانئ الساحل الشرقي إلى جبل علي والأسواق المحلية، عبر الشاحنات والقطارات، يعكس قدرة المنظومة على تحويل البدائل إلى مسارات تشغيلية تستوعب أحجاماً كبيرة من التجارة، وليس مجرد حلول استثنائية محدودة.

الغذاء.. الوقت جزء من قيمة البضاعة

وأشار الريس إلى أن أهمية الشبكات اللوجستية تتضاعف عند التعامل مع السلع الغذائية، حيث يمثل الوقت جزءاً من قيمة البضاعة، خصوصاً الفواكه والألبان والمنتجات سريعة التلف، فتأخير وصول الشحنة قد يقلص الفترة المتاحة لتسويقها، حتى إذا وصلت بحالة سليمة، ما يجعل سرعة تحديد مسارها الجديد وتوفير النقل المبرد المناسب لها من العوامل الحاسمة.

وأوضح أن المستورد يحتاج، منذ لحظة تغيير مسار الشحنة، إلى معرفة الميناء الذي ستفرغ فيه، ومدى توافر وسائل النقل المبرد، والوقت المتوقع لوصولها إلى السوق، وكلما أمكن تحديد هذه العناصر مبكراً، زادت قدرة الشركات على الحفاظ على جودة المنتجات وانتظام توريدها.

ولفت الريس إلى أن اضطرابات طرق الشحن لا تؤثر في زمن الرحلات البحرية فقط، بل تمتد إلى قرارات الاستيراد والشراء وإدارة المخزون.

واستشهد بتقدير تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، بأن تحويل مسار سفينة من آسيا إلى أوروبا حول رأس الرجاء الصالح، خلال اضطرابات البحر الأحمر، كان يضيف نحو 12 يوماً إلى الرحلة، وهي مدة يمكن أن تؤثر في قرارات المستوردين بشأن الكميات ومصادر التوريد وموانئ الوصول.

وأكد أن تعدد المنافذ والمسارات يمنح المستورد قدرة أكبر على التعامل مع هذه المتغيرات، لافتاً إلى أن الظروف الأخيرة عززت ثقة التجار بدبي مركزاً إقليمياً لإعادة توزيع البضائع، حيث يمكن أن تدخل الشحنة عبر الساحل الشرقي، ثم تستكمل إجراءاتها في جبل علي، قبل مواصلة طريقها إلى سوق أخرى، كما شملت الترتيبات حاويات الاستيراد وإعادة الشحن، إلى جانب روابط لنقل البضائع بين جبل علي وموانئ خليجية.

تكامُل المرافق يعزز مرونة التجارة

أحمد عبدالرزاق: ميناء جبل علي يمثل جزءاً من شبكة أوسع تربط الميناء بالمناطق الحرة والمرافق اللوجستية ووسائل النقل.

من جانبه، قال نائب رئيس اللجنة الوطنية للشحن والإمداد المدير العام لشركة «مالترانس الإمارات للشحن»، أحمد عبدالرزاق، إن دبي رسخت مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، بفضل رؤية استراتيجية طويلة الأمد، قامت على تطوير بنية تحتية متكاملة، والاستفادة من الموقع الجغرافي والانفتاح الاقتصادي والسياسات الحكومية المرنة.

وأوضح أن الإمارة تشكل حلقة ربط بين الأسواق الآسيوية والأوروبية والإفريقية وأسواق المنطقة، مستفيدة من تطور الموانئ والمطارات والمناطق الحرة والمستودعات وشبكات النقل البري، مؤكداً أن قوة هذه المنظومة لا تنبع من عمل كل مرفق بصورة منفصلة، بل من تكاملها وقدرتها على تسهيل انتقال البضائع بين وسائل النقل المختلفة.

وأشار عبدالرزاق لـ«الإمارات اليوم» إلى أن ميناء جبل علي يمثل جزءاً من شبكة أوسع تربط الميناء بالمناطق الحرة والمرافق اللوجستية ووسائل النقل، بحيث لا تتوقف العملية عند تفريغ الحاويات، وإنما تمتد إلى التخزين والتجميع والتوزيع وإعادة التصدير. كما توفر المناطق الحرة بيئة تدعم الشركات في إدارة عمليات التخزين والتوزيع وإعادة التعبئة، بينما يمنح تنوع خدمات الشحن البحري والجوي والبري خيارات متعددة من حيث الوقت والكلفة.

وأضاف أن ضمان تدفق المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية يتطلب منظومة قادرة على العمل في الظروف الاستثنائية، تشمل الموانئ والمطارات والطرق والمستودعات ومرافق التخزين المبرد، مشيراً إلى أن هذا التنوع يسهم في تقليل الاعتماد على مسار واحد، وإتاحة إعادة تنظيم حركة البضائع عند حدوث اضطرابات في طرق الشحن الدولية.

ولفت عبدالرزاق إلى أن التعاون بين الجهات الحكومية والموانئ وشركات الطيران والشحن والتخليص الجمركي، ومقدمي الخدمات اللوجستية، يساعد على تسريع الإجراءات وتحسين التعامل مع الشحنات، لاسيما المنتجات الغذائية والدوائية التي تتطلب شروطاً خاصة في النقل والتخزين ودرجات الحرارة.

تكاليف الشحن

وفي ما يتعلق بتكاليف الشحن، أكدت اللجنة الوطنية للشحن والإمداد، في أكتوبر الماضي، صعوبة تحديد أسعار موحدة لنقل الحاويات عقب المشكلات التي طالت مضيق هرمز، مشيرة إلى أن أسعار الشحن والتكاليف المرتبطة به ارتفعت بنحو ثلاثة إلى خمسة أضعاف، بنسبة تراوح بين 300 و500%، وأرجعت ذلك بصورة أساسية إلى التكاليف الإضافية المصاحبة للشحن، ومنها بدل مخاطر الحرب ورسوم الطوارئ المرتبطة بالنزاع، ورسم الوقود الطارئ الذي يختلف من ناقل إلى آخر.

وشدد عبدالرزاق على أن مرونة سلاسل الإمداد لا تعتمد على سرعة النقل وحدها، بل تشمل أيضاً تنوع مصادر الاستيراد وتوفير مخزون مناسب، والاستعداد المسبق لأي انقطاع محتمل. كما أشار إلى أهمية التحول الرقمي وتبادل البيانات والتخليص الإلكتروني، وتتبع الشحنات وتحسين إدارة المخزون، باعتبارها أدوات ترفع كفاءة العمليات وتقلل الوقت والإجراءات.

الموانئ جزء من منظومة الأمن الاقتصادي

نجيب الشامسي: «موانئ دبي العالمية» أثبتت امتلاكها الخبرة والقدرة على إدارة الأزمات والتعامل مع المتغيرات الاستثنائية.

بدوره، قال الخبير الاقتصادي المدير العام لمؤسسة «المسار» للدراسات الاقتصادية، نجيب عبدالله الشامسي، إن «موانئ دبي العالمية» أثبتت امتلاكها الخبرة والقدرة على إدارة الأزمات والتعامل مع المتغيرات الاستثنائية، مشيراً إلى أن دور المجموعة خلال الاضطرابات تجاوز المفهوم التقليدي لعمليات الموانئ والمناولة، ليصبح جزءاً من منظومة ضمان الأمن التجاري واستمرارية تدفق السلع والبضائع، وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أن تأثر الممرات الملاحية الحيوية كشف أهمية امتلاك شبكة لوجستية متنوعة، وعدم الاعتماد على مسار واحد في حركة التجارة والإمدادات، كما أن انتشار المجموعة وخبراتها التشغيلية وامتلاكها شبكة من الموانئ والمراكز اللوجستية، يتيح إعادة توجيه البضائع والاستفادة من بدائل مختلفة.

وبيّـن الشامسي أن اضطرابات الملاحة انعكست على تكاليف الشحن والنقل والتأمين، إلا أن التحدي الأهم تمثل في ضمان استمرار تدفق الإمدادات ومنع انقطاع وصول السلع. ومن هنا، تبرز أهمية النظر إلى الموانئ باعتبارها جزءاً من منظومة أوسع للأمن الاقتصادي، وليس مجرد مرافق تقدم خدمات تشغيلية.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تمتلك بنية تحتية تشمل الموانئ والمطارات وشبكات النقل والخدمات اللوجستية، والمناطق الحرة ومرافق التخزين والتوزيع، ما يمنحها قدرة على أداء دور يتجاوز عبور البضائع إلى إعادة توزيعها وربط أسواق الإنتاج بمراكز الاستهلاك.

وأوضح أن أهمية «موانئ دبي العالمية» تكمن في توظيف هذه المقومات، ضمن شبكة مترابطة تتيح إعادة تنظيم حركة التجارة عند تعطل أحد المسارات، من خلال الموانئ الأخرى والنقل البري والسككي والمراكز اللوجستية.

ولفت الشامسي إلى أن تأمين الغذاء واستمرارية وصوله إلى الأسواق يتطلبان شبكة لوجستية قادرة على التعامل مع مختلف الظروف، وهو ما يبرز الدور الحيوي الذي تؤديه موانئ دبي العالمية في ضمان تدفق الشحنات الغذائية، وتوافر المنتجات في الأسواق والمحال التجارية، ووصولها إلى المستهلكين بصورة منتظمة.

وأكد أن قيمة الانتشار الجغرافي للمجموعة لا تقاس بعدد الموانئ والأصول فحسب، بل بمدى ترابطها وقدرتها على توفير بدائل يمكن تشغيلها عند الحاجة.