رويترز

رفعت شركة ”أوبن ​إيه آي“ للذكاء الاصطناعي دعوى قضائية على ‌شركة ”أبل“، أمس الجمعة، تتهمها فيها بسرقة أسرارها التجارية ومنعها من الوصول إلى موردي الأجهزة، وذلك بعد أن رفعت ”أبل“ دعوى على ”أوبن إيه آي“ قالت فيها إنها استقطبت موظفيها ⁠للحصول على تقنياتها.

وقدمت الشركة المطورة لتطبيق ”تشات جي بي تي“ دعوى مضادة أمام المحكمة الاتحادية في ولاية كاليفورنيا، أمس، قائلة إن ‌ممارسات التوظيف التي تتبعها أبل تهدف إلى ”احتجاز“ الموظفين ومنعهم من العمل على تقنيات المنافسين.

وتصاعد التوتر ‌بين الشركتين مع ‌اشتداد السباق لتطوير منتجات الذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى اشتعال ​المنافسة على ‌المواهب وتسجيل الملكية ​الفكرية للتقنيات.

وفي وقت ⁠سابق هذا العام، رفعت أبل دعوى قضائية على ”أوبن إيه آي“ واثنين من موظفيها السابقين ​متهمة ⁠إياهم ⁠باختلاس أسرارها التجارية لتعزيز دخول ”أوبن إيه آي“ إلى سوق الأجهزة الاستهلاكية. ونفت ”أوبن إيه آي“ هذه ⁠الاتهامات.

ويشكل هذا النزاع القضائي بداية معركة حول المسيطرة على أجهزة الذكاء الاصطناعي المستقبلية التي قد لا تستخدم التطبيقات أو أنظمة التشغيل التقليدية، وهي أجهزة من شأنها، ‌في حال نجاحها، أن تصرف المستهلكين عن هاتف آيفون ​الأكثر مبيعا الذي تنتجه أبل. ويعتقد المحللون أن ”أوبن إيه آي“ تعمل على تطوير هاتف أو جهاز آخر خاص بها.